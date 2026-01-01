Hellas Verona in difficoltà, l'Atalanta è avanti di un gol al 45': a Bergamo per ora decide Zappacosta
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Termina 1-0 in favore dell'Atalanta il primo tempo della gara di Bergamo contro l'Hellas Verona. Nerazzurri in controllo della partita, con diverse occasioni pericolose prodotte dalla parti di Montipò. Ci provano tra gli altri Krstovic, Ederson (miracoloso il salvataggio di Akpa Akpro), Scalvini e Djimsiti, ma la rete arriva al 37' grazie a Davide Zappacosta, al suo secondo gol in campionato.
Sull'ennesima azione dell'Atalanta in proiezione offensiva, la palla finisce sui piedi dell'esterno nerazzurro al limite dell'area, il cui sinistro si infila alla destra di Montipò. L'Hellas Verona fatica a tirare verso la porta avversaria, si va negli spogliatoi sull'1-0 in favore dell'Atalanta.
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