Hellas Verona, per l'attacco rispunta l'olandese De Wit. Due anni fa fu vicino al tesseramento

Con Pazzini e Borini in uscita l'Hellas Verona si guarda attorno per rinforzare l'attacco nella prossima stagione e sembra voler tornare su un giocatore già contattato due stagioni fa. Si tratta di Mees de Wit, classe '88, che sostenne un periodo di prova con i gialloblù senza però poi trovare l'accordo per il tesseramento. L'olandese, cresciuto nell'Ajax, finì allo Sporting Lisbona che a gennaio lo ha girato in prestito all'Orihuela in Spagna. Secondo L'Arena negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti fra l'entourage del giocatore e il Verona in vista della prossima stagione.