Hernanes: "Lasciai la Lazio per vincere. All'Inter periodo di transizione, poi la Juve"

A distanza di anni, Hernanes torna a parlare di uno dei trasferimenti più importanti della sua carriera. Ospite del podcast Doppio Passo, l'ex centrocampista brasiliano ha spiegato le motivazioni che lo spinsero a lasciare la Lazio nel gennaio 2014 per trasferirsi all'Inter.

Per il Profeta, la scelta fu dettata soprattutto dall'ambizione di conquistare nuovi trofei. "Sono andato all'Inter per vincere. Quell'anno alla Lazio avevo conquistato la Coppa Italia contro la Roma, che è il massimo che puoi ottenere con quella maglia. Ho deciso di andare a Milano per provare a vincere altri titoli".

"All'Inter un periodo difficile"

L'avventura in nerazzurro, però, non si rivelò all'altezza delle aspettative. "Mi sono trovato bene, ma era un periodo di transizione per il club. Non è stato semplice ottenere risultati sul campo". Proprio per questo motivo, dopo appena un anno, Hernanes decise di intraprendere una nuova sfida. "Ho fatto un ulteriore passo andando alla Juventus. Io non giocavo a calcio per sentirmi bello, ma per vincere. Se non riuscivo a farlo, cambiavo squadra".

L'esperienza alla Juventus

Anche a Torino, però, il brasiliano dovette adattarsi a un ruolo completamente diverso rispetto a quello ricoperto in passato. "Alla Juventus ho giocato da regista e, calcisticamente, non è stato il massimo per me. Essendo un giocatore brasiliano, fantasista e istintivo, ho dovuto reimparare a giocare".

Nonostante le difficoltà iniziali, Hernanes riconosce di aver tratto beneficio da quell'esperienza. "Prima facevo tante cose d'istinto. Da regista ho dovuto imparare a ragionare di più e, alla fine, è stato un percorso che mi è piaciuto molto".