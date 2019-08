Higuain, Dybala e Mandzukic. La strana estate dei tre top bianconeri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Tre attaccanti che da oramai diverse settimane sono dati in uscita dalla Juventus. Ma che per il momento restano ancorati al centro sportivo della Continassa bloccando, di fatto, le altre operazioni in entrata degli uomini mercato bianconeri.

Il primo è Higuain - Fin dal giorno della fine dell'esperienza semestrale al Chelsea, il Pipita era sembrato fuori dal progetto tecnico bianconero. Nonostante l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, da sempre suo grande estimatore. E i motivi dietro alla scelta juventina, quella di rinunciare all'argentino, sono di duplice natura: in primis economica, visto l'altissimo ingaggio percepito dal giocatore. Ma pure tattica, visto che difficilmente nelle idee bianconere Higuain potrebbe convivere con CR7. Il problema in questo caso è però legato alla volontà del giocatore: chiuso il mercato inglese, la squadra che si è mossa con più concretezza è sicuramente la Roma. Ma ad oggi il Pipita ha sempre tergiversato di fronte all'ipotesi giallorossa, bloccando così anche la cessione di Dzeko all'Inter.

Mandzukic via con l'addio di Allegri - Nonostante un ricco rinnovo firmato nei mesi scorsi, la Juventus con l'addio di Max Allegri ha deciso di rinunciare anche alla fisicità e ai gol del centravanti croato. In origine i bianconeri avevano provato ad inserire il suo nome nella complessa trattativa col Manchester United per Paulo Dybala, ma il giocatore non ha trovato l'accordo economico con i Red Devils. E le ipotesi più realistiche per quanto riguarda il suo futuro sono legate ad un ritorno in Bundesliga: c'è il Bayern Monaco, ma anche e soprattutto il Borussia Dortmund.

Dybala è il caso più spinoso - Non fosse altro per la paura di 'rimpiangere' la Joya in caso di cessione ed esplosione definitiva altrove. L'operazione con lo United, così come quella col Tottenham, era in piedi. La Juve avrebbe accettato da una parte lo scambio con Lukaku, dall'altra l'offerta da circa 70 milioni cash. Ma il giocatore, dopo le iniziali titubanze, ha sparato alto dal punto di vista dell'ingaggio facendo naufragare l'idea. Anche perché pure la Star Image, agenzia che detiene i suoi diritti d'immagine, si è messa di mezzo avanzando richieste particolarmente esose. Tramontata l'ipotesi Premier, restano in ballo due tavoli di trattativa: il primo e più concreto è quello col PSG. I parigini sono interessati alla Joya e in caso di cessione (sempre più probabile) di Neymar avrebbero fondi e spazio salariale per affondare il colpo. Sullo sfondo l'Inter segue con attenzione la vicenda: a inizio mercato si era ventilata l'ipotesi di uno scambio con Mauro Icardi (più conguaglio a favore dei bianconeri). Idea sul momento tramontata, ma che potrebbe clamorosamente tornare in auge nelle ultime ore della sessione estiva.