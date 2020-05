10 domande al futuro del calcio: chi ci sarà al Consiglio Federale decisivo?

Doveva essere a inizio mese, invece il prossimo 20 maggio - mercoledì - si terrà l'assemblea a Roma dei vertici di Serie A, B, Lega Pro, dilettanti, calciatori, arbitri e allenatori. A presiedere la nuova riunione del Consiglio Federale della FIGC sarà il presidente Gabriele Gravina, con la proposta di stop della Lega Pro discussa e approvata nell'ultima assemblea dei club. Ci sono alcuni nodi da sciogliere come la quarta promossa, i playoff e i playout, la prossima Serie C e lo stop della Serie D. Praticamente impossibile che la terza serie, la C, possa terminare in maniera regolare la propria stagione, se non con una coda per i playoff promozione. Probabile invece la sospensione del campionato di Serie D.