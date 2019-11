© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere della Sera oggi in edicola racconta di un Carlo Ancelotti profondamente turbato dopo la gara tra il suo Napoli e l'Atalanta e le decisioni di Giacomelli. "Strani pensieri corrono veloci nella testa dell'allenatore che ha vissuto, da spettatore, l'epoca di Calciopoli. E che rientrato in Italia fa fatica ad accettare anche il solo sospetto che tutto sia tornato come prima. Non ci sta a pensar male ma qualche domanda inizia a farsela (...). Ora riflette su un calcio che non gli piace. Prima il razzismo poi il sospetto terribile di ingiustizie arbitrali. Così l'Italia, per lui, è diventata infelice".