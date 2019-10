Da una sosta all'altra, tour de force Lazio: il calendario di A non aiuta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Il calendario non aiuta - Il campionato della Lazio riprenderà subito con uno scontro diretto di livello, quello contro l'Atalanta che sabato pomeriggio sarà ospite all'Olimpico. Dopo la trasferta scozzese di Europa League sarà il momento di spostarsi a Firenze per la gara contro la Fiorentina, quindi il Torino in casa. Chiudono il filotto le sfide contro Milan in trasferta e Lecce in casa.

Col Celtic per svoltare - Un avvio con alti e bassi, quello europeo della Lazio di Simone Inzaghi. Il ko col Cluj nella prima del girone aveva prospettato scenari non felicissimi, anche se il successo col Rennes ha rimescolato le carte in tavola. La Lazio si trova attualmente al terzo posto del gruppo ma come detto adesso arriva la doppia sfida col Celtic che dirà certamente molto di più sui possibili sviluppi a breve termine. Con lo scenario migliore possibile dei due successi, la Lazio, sarebbe con un piede e mezzo ai sedicesimi di finale.