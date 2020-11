Dieu est mort. Le prime pagine che segneranno un'epoca, dedicate a Maradona

I due giorni che ci siamo lasciati alle spalle sono stati quelle delle lacrime, del tributo, del ricordo. Dell'addio al più grande calciatore d'ogni tempo, primo per gli ultimi, simbolo e icona dei quartieri, della gente, d'Argentina, di Napoli, del mondo. Per questo oggi il classico Mercato No Stop di Tuttomercatoweb.com diventa un tributo in immagini a Diego Armando Maradona. Per il quale sì, l'amore sarà eterno. Come il suo talento, come la sua figura, come tutto quel che ha rappresentato per questa Terra.