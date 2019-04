I giocatori più preziosi nelle 20 di A. Icardi 13% dell'Inter, Chiesa 20% viola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueto appuntamento settimanale con i dati del CIES, osservatorio calcistico di Neuchâtel che analizza tutti i dati, economici e non, relativi al mondo del pallone. Questa settimana, il report riguarda i giocatori con il maggior valore economico nelle rispettive squadre dei cinque principali campionati europei. In altre parole, viene considerato soltanto il giocatore col valore maggiore all'interno del club (es. nella Juve c'è Dybala e non Ronaldo).

Per quanto riguarda la Serie A, la classifica rispecchia in maniera abbastanza fedele quella del campionato, con Dybala che precede Insigne, Icardi e Piatek. Qualche eccezione: la Fiorentina, che ha in Chiesa (valutato 68 milioni) il giocatore più pagato. Proprio l'esterno viola è il giocatore con la maggior percentuale di valore rispetto a quello della sua squadra: da solo, Chiesa varebbe infatti il 20% dell'intera rosa della Fiorentina.

La classifica - La percentuale rappresenta il peso del valore del giocatore sul totale complessivo della rosa

Paulo Dybala (Juventus) 142 milioni 15%

Lorenzo Insigne (Napoli) 96 milioni 15%

Mauro Icardi (Inter) 74 milioni 13%

Krzysztof Piatek (Milan) 68 milioni 11%

Federico Chiesa (Fiorentina) 68 milioni 20%

Ciro Immobile (Lazio) 55 milioni 18%

Bryan Cristante (Roma) 55 milioni 11%

Andrea Belotti (Torino) 39 milioni 19%

Domenico Berardi (Sassuolo) 27 milioni 13%

Rolando Mandragora (Udinese) 25 milioni 14%

Emil Audero (Sampdoria) 24 milioni 11%

Christian Kouamé (Genoa) 23 milioni 15%

Nicolò Barella (Cagliari) 23 milioni 19%

Duvan Zapata (Atalanta) 23 milioni 11%

Manuel Lazzari (SPAL) 15 milioni 16%

Ismael Bennacer (Empoli) 12 milioni 12%

Alessandro Bastoni (Parma) 11 milioni 16%

Riccardo Orsolini (Bologna) 10 milioni 7%

Mariusz Stepinski (Chievo) 7 milioni 13%

Yussif Chibsah (Frosinone) 4 milioni 7%