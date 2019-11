Guida a Euro2020, il miglior girone possibile per l'Italia di Mancini

"Prima o poi bisogna battere anche le squadre più forti". Potete scommetterci: sarà il commento più gettonato il giorno del sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Dato che noi preferiremmo incontrarle poi, o magari mai, abbiamo provato a immaginare quale possa essere il girone più favorevole all'Italia di Roberto Mancini. Da non prendere sotto gamba, certo, ma con meno spauracchi.

SVIZZERA IN SECONDA FASCIA -

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia: questo il quadro delle possibili avversarie di seconda fascia per gli azzurri. Esclusi campioni e vicecampioni del mondo, è ballottaggio tra Polonia e Svizzera. Entrambe hanno vinto il rispettivo gruppo di qualificazione, per gli elvetici pesa

la storia (ottavi a Russia 2018, con la Polonia non qualificata) e un impianto abbastanza collaudata. La Polonia, però, ha vere e proprie eccellenze, a partire da Lewandowski, per proseguire con Zielinski e Szczensy. Di poco, ma meglio incontrare la Svizzera.

REPUBBLICA CECA IN TERZA FASCIA -

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca: in questo caso è facile escludere subito il Portogallo. Via anche la Turchia, sempre ostica e che peraltro ha fatto molto bene nel girone di qualificazione. E, non fosse altro perché ci auguriamo di non affrontarli mai più, escludiamo anche la Svezia, che ci ha escluso dagli ultimi Mondiali. Rimangono Austria e Repubblica Ceca: riteniamo più pericolosa la prima, anche grazie a giocatori come Alaba, l'interista Lazaro o Arnautovic. E poi gli anni d'oro di Nedved & Co sono lontani, dalle parti di Praga: nel corso degli anni il movimento ceco si è oggettivametne arenato, ai ritiri dei grandi (ultimo Cech) non è corrisposto un adeguato ricambio generazionale.

FINLANDIA IN QUARTA FASCIA -

In questo caso le alternative sono due. Finlandia o Galles. Senza nulla togliere alla selezione scandinava, basterebbero giocatori come Ramsey e Bale per voler evitare il Galles. Senza contare la semifinale raggiunta a Euro 2016.