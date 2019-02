I volti nuovi: Marcos al Torino. Dal Barcellona sognando Piquè

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un altro centrale dalla Spagna per il Torino, Alejandro Marcos dopo Erick Ferigra. Una colonia di talento che sta crescendo in granata, un giocatore che Bava ha preso sì per la Primavera di Coppitelli ma che in terra spagnola considerano già pronto per la prima squadra in estate.

Le caratteristiche Centonovanta centimetri, piede destro, Marcos è un calciatore alla Piquè: bravo nell'impostare, grande tempismo, ha spesso ricoperto il ruolo di centrale sinistro perché usa bene entrambi i piedi e all'occorrenza è stato anche usato nel ruolo di terzino destro in una difesa a quattro.

Carta d'identità Una vita e una carriera spese nella cantera del Barcellona. Dove gioca dall'età di dieci anni e che lascia solo in questo freddo gennaio del 2019: Bava, del settore giovanile granata, lo seguiva da tempo ed è riuscito a regalare uno dei migliori prospetti nel ruolo oggi per la Primavera e poi alla prima squadra.