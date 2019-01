UFFICIALE: Torino, colpo Alejandro Marcos dal Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come preannunciato questa settimana, il Torino ingaggia Alejandro Marcos (18), terzino sinistro in uscita dal Barcellona. Contratto di trasferimento a titolo definitivo già depositato. Rinforzo di assoluto valore per la capolista del campionato Primavera 1, la quale ha appena accolto il centrale ivoriano Wilfried Stephane Singo (18).