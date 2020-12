Il 2020 in pillole - Atalanta-Valencia, la "gara zero" che ha dato una mano al virus

Purtroppo, il 19 febbraio 2020 Bergamo e più in generale l'Italia non aveva ancora capito quello che sarebbe successo di lì a poche settimane. Atalanta-Valencia si giocò regolarmente, a San Siro arrivarono 45mila tifosi e col senno di poi in molti hanno indicato proprio quell'evento come la "gara zero". Le mascherine non erano ancora fra noi, i mezzi pubblici erano pieni, le birre in condivisione e gli abbracci dopo i gol. Non è difficile capire come quell'occasione, col virus già silenziosamente in circolo, sia stata un forte amplificatore del contagio. Di lì a poco la Lombardia tutta diventò zona rossa e Bergamo divenne suo malgrado la città simbolo dell'epidemia. Ah per la cronaca, quella partita finì 4-1, con una clamorosa lezione di gioco impartita agli spagnoli dagli uomini di Gasperini.