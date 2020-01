Il mercato in un minuto - Bologna, fatta per Barrow. Ora un difensore

Dopo aver definito la cessione di Mattia Destro al Genoa nei giorni scorsi, il Bologna sta per accogliere il suo sostituto: Musa Barrow, infatti, è pronto per firmare il contratto che lo legherà alla società felsinea per i prossimi quattro anni. L'attaccante gambiano potrebbe non essere l'unico rinforzo in arrivo da Bergamo, perché Roger Ibañez da Silva è il nome scelto dalla dirigenza rossoblù per garantire a Sinisa Mihajlovic una soluzione in più nel reparto arretrato, quello più falcidiato dagli infortuni. Quasi fatta anche per Emanuel Vignato, il giovane trequartista del ChievoVerona che potrebbe arrivare sotto le due torri già in questa finestra di mercato. Da definire la situazione di Federico Santander: il Ropero, chiuso da Rodrigo Palacio e dal neo acquisto gambiano, ha un'offerta dal Besiktas. Qualora il paraguaiano dovesse decidere di accettarla, il ds Bigon si metterebbe sulle tracce di un altro elemento offensivo (piace Gaston Pereiro del PSV).