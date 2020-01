© foto di Federico De Luca

La Fiorentina lavora per chiudere a breve il colpo Patrick Cutrone, in uscita dal Wolverhampton. L'accordo dovrebbe essere sulla base del prestito con obbligo di riscatto fino al 2021, operazione da 18 milioni di euro complessivi. L'alternativa al momento resta Andrea Petagna, via invece Pedro di ritorno in Brasile, forse al Gremio. L'altra priorità per Giuseppe Iachini è il mediano: Alfred Duncan del Sassuolo il nome caldo ma il club di Squinzi lo valuta quasi 20 milioni di euro. Souhilo Meité del Torino l'alternativa, Dennis Praet del Leicester il possibile rientro in Serie A. Via Bryan Dabo, c'è la SPAL, su Luca Ranieri ci sono Padova e Cremonese.