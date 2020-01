Il mercato in un minuto - Genoa, Masiello e Iago obiettivi principali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si ferma la campagna acquisti invernale del Genoa. Preziosi sta cercando di regalare rinforzi a Nicola, per abbandonare l'ultima piazza in classifica. Destro, Perin e Behrami sono già arrivati, oggi ha firmato anche il centrocampista svedese Sebastian Eriksson, ex Cagliari. Adesso, i fari sono puntati sulla ricerca di un difensore centrale e un attaccante. Dalla Germania si è fatto il nome di Panagiotis Retsos del Bayer Leverkusen, ma l'obiettivo sembra essere Andrea Masiello dell'Atalanta . Davanti, l'ex tecnico del Crotone avrebbe fatto due nomi su tutti: Iago Falque e Amin Younes, in uscita da Torino e Napoli. Dall'Argentina possono arrivare subito Amione, il 18enne centrale del Belgrano bloccato la scorsa estate, e il classe 2002 Konig, centrocampista che ha da poco rescisso col Velez. Sanabria (su cui c'è anche l'Alaves) e Pinamonti sono nel mirino del Parma, in cerca del sostituto dello sfortunato Inglese.