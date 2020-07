Juve Campione, che frecciate di Bonucci: "Per chi voleva i play-off e pensava di vincere"

"Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO", così Leonardo Bonucci sui social dopo la vittoria dello Scudetto si toglie qualche sassolino dalle scarpe.