Le pagelle di Castellanos - Taconazo e sforzo fisico sovrumano, ma gli errori sono decisivi

Partita a due facce quella di Valentin Castellanos, che si apre al meglio tornando alla rete dopo oltre due mesi con un bel colpo di tacco, ma che va a calare con degli errori da matita rossa nel secondo tempo fino al rigore decisivo che si è visto respingere dal portiere avversario Halkin. Per i quotidiani, tuttavia, è comunque sufficiente la sua prova, a partire da TuttoMercatoWeb che motiva così il suo 6: "Ancora in fase di convalescenza, la sblocca con un taconazo che fa esultare l'Olimpico dopo 20 minuti, ma è proprio lui a rovinare definitivamente la serata dei tifosi con un rigore tirato malissimo".

Rimane sul 6 anche La Gazzetta dello Sport: "Ha il merito di sbloccare la partita con un pregevole colpo di tacco. Sfiora la rete in altre tre occasioni. Sbaglia il rigore decisivo". "Apre la rimonta con un pregevole colpo di tacco, poi però non riesce a sfruttare un paio di buone occasioni. Il suo errore dal dischetto fa calare il sipario", il commento di Tuttosport a correlazione del suo 6. Sufficienza, infine, anche per La Lazio Siamo Noi: "Anche per Taty è una notte dalla doppia faccia. Il tacco alla Crespo che riaccendere le speranze di qualificazione della Lazio, poi quel rigore decisivo che condanna la Lazio".

Si alzano a 6.5, invece, i giudizi de Il Messaggero e del Corriere dello Sport-Stadio, che ha commentato: "Una scultura il gol di tacco. Gli altri li ha sparati fuori o se li è fatti parare. Sovrumano lo sforzo fisico, in campo coi crampi. Sbaglia il rigore decisivo"

Le pagelle di Valentin Castellanos

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6,5

La Lazio Siamo Noi: 6