Lazio, Fabiani non si sbottona su Tchaouna: "Burnley? Ha richieste, valuteremo le proposte"

Loum Tchaouna sembrerebbe pronto a lasciare la Lazio per volare in Premier League. Secondo quanto raccolto da TMW l'esterno offensivo classe 2003 è ad un passo dal Burnley: la Lazio ha trovato l'intesa con il club inglese per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo, con i biancocelesti pronti a incassare 14 milioni di euro. Ultimi dettagli da liminare, come il possibile inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, ma la trattativa è ormai in dirittura d'arrivo.

Interpellato sull'argomento nel corso della trasmissione 'Non Solo Mercato', in onda su Rai Due, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani non ha voluto sbottonarsi sull'argomento: "Burnley? C'è qualche richiesta per il ragazzo, ma valutiamo tutto a 360°. Noi vogliamo ripartire coi migliori, non vogliamo smantellare, abbiamo fatto una politica basata sui giovani. Valuteremo le diverse proposte che ci stanno arrivando".