Sarri: "Sono anni che la Lazio prova a fare il salto di qualità, speriamo sia il ciclo buono"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato anche a Sky Sport a margine del suo clinic a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto: "Sono stato fermo un anno per tantissimi motivi e per i primi 6-7 mesi del calcio non me ne importava assolutamente niente, avevo problematiche personali molto più importanti. Poi però si torna a pensare alla vita e quindi all'attività. Quando hai grandi livelli di personalità, questo può portare a qualche scontro. Sono tornato alla Lazio perché voglio bene all'ambiente, alle persone, a tutti.

Ho avuto un buon rapporto con tutti ed è un ambiente dal quale mi sono sentito apprezzato. Mi hanno voluto bene, torno volentieri anche per questo motivo. Non c'è tanta logica materiale, un anno sono arrivato 2° e ci sono pochissime possibilità di fare meglio. Quest'estate avrei potuto prendere altre scelte, il cuore mi ha detto di tornare alla Lazio".

Cosa vi aspettate vicendevolmente lei e la Lazio?

"Non so, è un ritorno d'affetto nei confronti di tutti. Tifoseria compresa. Ci si può aspettare che faccia il mio lavoro con amore, sui risultati non so: sono tanti anni che la Lazio cerca di fare il salto di qualità definitivo ma non ci riesce. Speriamo sia il ciclo buono".