Le pagelle di Gatti: l'uomo della provvidenza. Con lui la Juve ha sette vite

La Juventus riesce ad agguantare il pari in casa contro il Siviglia nella semifinale d'andata di Europa League grazie a un gol a tempo scaduto messo a segno dall'uomo che non ti aspetti, ovvero Federico Gatti. La Gazzetta dello Sport lo definisce "l'uomo della provvidenza" che entra al posto dell'infortunato Bonucci e risulta "decisivo" con la sua zuccata vincente. Per Tuttosport è "l'uomo della Coppa, quanto e ora forse di più di Di Maria". "All'ultimo secondo e anche oltre" scrive il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Decisivo come contro lo Sporting Lisbona, stavolta con una capocciata che tiene in corsa la Juve". Per Bianconeranews "all'ultimo assalto regala una speranza alla Juve col colpo di testa del pareggio". Infine la valutazione di TMW: "L'uomo del destino. Dell'ultimo tuffo, dell'ultimo graffio. La Juventus ha la sua firma, la Juventus ha sette vite".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

BianconeraNews: 7