Le pagelle di Haaland: "L'incubo Acerbi torna a tormentarlo. Ingabbiato da Acerbi e Bastoni"

Serata difficile per Erling Haaland, che continua a faticare contro l'Inter di Simone Inzaghi. Era successo in finale di Champions, si è ripetuto nell'esordio della nuova Champions League 2024/25. Questo il breve commento alla prova del norvegese da parte di noi di TMW: "L'incubo Acerbi torna a tormentarlo. Un paio di occasioni non troppo pericolose e poco altro nel corso della gara". La Gazzetta dello Sport fa eco: "Un solo tiro in porta, un colpo di testa su cui Sommer para bene, si muove tanto ma stranamente è poco pericoloso. Sotto i suoi standard".

"Ne aveva infilati 9 nelle prime 4 partite di Premier, ma contro la difesa nerazzurra va in bianco", sottolinea invece il Corriere dello Sport. Tuttosport sottolinea i meriti della difesa ospite: Mastica l'unico pallone convertibile in gol della partita. I meriti della difesa nerazzurra, però, sono maggiori dei suoi demeriti". E L'Interista stenda a credere ai propri occhi: "E' successo signori, Haaland non ha segnato, stavolta. Il primo tempo è pienamente sufficiente, nonostante la serata sia di quelle insolite e complicate è dentro il match e fa venire i brividi a Sommer con un gran sinistro a fil di palo. Nella ripresa però è ingabbiato da Acerbi e Bastoni".

Le pagelle di Erling Haaland

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5.5

Corriere dello Sport - 5.5

TuttoSport - 5.5

Il Corriere della Sera - 5

L'Interista - 5.5