Le pagelle di Juan Jesus: forse ancora turbato, protagonista al contrario sui due gol

È stato, suo malgrado, il protagonista degli ultimi giorni. Il Maradona ha abbracciato Juan Jesus dopo il caso legato ai presunti insulti razzisti rivolti al brasiliano da Francesco Acerbi. La prestazione del brasiliano, nel pesante 3-0 incassato dal Napoli contro l'Atalanta, è stata però tutto fuorché da standing ovation.

"Disattento. Da una sua palla persa nasce il raddoppio dell’Atalanta", scrive Tuttosport che con il su 5 in pagella è il più generoso nei confronti di Juan Jesus. 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Forse tutto il trambusto della settimana lo ha turbato, certo che dopo le belle manifestazioni di solidarietà incappa sul campo in una giornata molto negativa. Protagonista al contrario sui due gol e non solo". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Dev’essere il clima, il «dolore» per ciò che è successo, ma sul 2-0 c’è parecchio anche del suo"

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 4,5