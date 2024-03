Le pagelle di Kean: troppo solo in attacco. 365 giorni senza segnare un gol

Un anno solare e nessun gol. Sono stati questi gli ultimi 365 gol di Moise Kean, tornato titolare dopo quattro mesi nella Juventus che sbanda ancora in casa della Lazio. Non una serata da ricordare, anche se difficilmente si può dare tutta la colpa all'attaccante italiano.

Le pagelle, in effetti, si dividono. La prestazione di Kean, oltre che per noi di TMW, è stata giudicata sufficiente anche dal Corriere dello Sport: "Titolare quattro mesi dopo l’ultima volta. Gioca da solo o quasi davanti, dimostra una condizione fisica in progresso, non va mai al tiro ma è poco assistito. Qualsiasi attaccante faticherebbe al suo posto". 5,5 sulle pagine di Tuttosport: "Solo, aggredito e non al top dopo la lunga assenza invernale: lotta come può". Drastica invece la bocciatura de La Gazzetta dello Sport: "No, non può limitarsi ad aspettare palloni lunghi come se avesse il magnete. Mai un anticipo, si consegna a Romagnoli, è confuso".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

TuttoJuve: 5,5