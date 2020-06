Le pagelle di Koulibaly: la ripresa è netta e lo dimostrano le sportellate a Ronaldo

vedi letture

Aveva bisogno di una serata da protagonista contro il calciatore più famoso e più forte al mondo per riscattare una stagione sfortunata e Kalidou Koulibaly se l'è presa nel momento più importante. Per La Gazzetta dello Sport (voto 7) "non siamo lontani dal miglior Koulibaly" mentre per Il Corriere dello Sport (voto 8) "non sbaglia un intervento". Per Tuttosport (voto 7) "sta tornando il muro insuperabile di due stagioni fa" mentre per Il Mattino (voto 7,5) "prende a sportellate Cristiano Ronaldo". Per TMW (voto 6,5) "conferma i segnali di crescita mostrati sabato sera" e per TuttoNapoli (voto 7) "non si passa dalle sue parti".

I voti di Koulibaly

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7,5

Tuttonapoli: 7