Le pagelle di Kvaratskhelia: un gol che sa di riscatto e di ritrovata serenità, poi fa marameo

Ottanta giorni dopo Khvicha Kvaratskhelia ritrova il gol al Maradona. Una rete pesante, da tre punti per il Napoli, quella del definitivo 2-1 contro il Cagliari. E, in generale, una prestazione decisamente migliore rispetto alle ultime. "Comincia la serata saltando Nandez, infischiandosene dei raddoppi e seminando pericoli, e la conclude con il tanto agognato gol. Della vittoria: e fa marameo in diretta con le mani e la linguaccia. Kvarameo", scrive il Corriere dello Sport assegnandogli un 7,5 in pagella.

Mezzo voto in meno per noi di TMW: "Che sia in serata lo si vede dai primi minuti, quando regala un paio di guizzi dei suoi. Poi pare ripiombare nello sconforto dell'ultimo periodo, ma si toglie di dosso qualsiasi scoria con il destro secco che vale il 2-1, i tre punti, il sesto gol in campionato e gli fa ritrovare il gol al Maradona quasi tre mesi dopo l'ultima volta".

E ancora mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Parte forte con un tiro alto e un bel cross, poi rallenta e quasi si spegne. Però è pronto a scrivere la sentenza sul cross di Osimhen". Anche per Tuttosport è da 6,5: "Ha ritrovato la serenità. Inizia l’azione che porta al momentaneo vantaggio degli azzurri illuminando per Mario Rui, poi decide la partita. Il suo gol ha un sapore di riscatto".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7,5