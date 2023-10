Le pagelle di Leao: a volte è irritante ma è illegale quando accelera. Troppi momenti di vuoto

Fuoriclasse o ottimo giocatore? Rafael Leao, a 24 anni, è ancora sospeso nel limbo; colpa delle troppe "pause" che si concede durante i novanta minuti, che lo rendono spesso "irritante", come sottolineano sia il Corriere della Sera che La Gazzetta dello Sport. "Crea diverse occasioni, alcune da gol e alcune potenziali, ma non può avere 35-40 minuti di vuoto come accaduto nel primo tempo. Pioli gli chiede di giocare più vicino a Giroud, ma lui rende meglio quando può duettare con Theo partendo dalla sua zolla preferita", scrive MilanNews. L'unica insufficienza arriva da Tuttosport: "Si assenta per lunghi tratti della partita" e questo fa dimenticare tutte le accelerazioni e la pericolosità che crea. "Quando c'è il Milan, c'è Rafa", ma per diventare uno dei migliori deve essere più continuo.

Tuttomercatoweb.com 6

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 5,5

MilanNews.it 6,5