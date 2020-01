© foto di www.imagephotoagency.it

"Sembra davvero l'Imperatore". E invece è Romelu Lukaku: il centravanti belga trascina l'Inter con una doppietta nel 3-1 di Napoli, FcInterNews rivede qualcosa del miglior Adriano. E gli assegna 8 in pagella. Voto condiviso praticamente da tutta la stampa, noi di TMW saliamo a 8,5 per "una forza della natura". Migliore in campo per tutti, da La Gazzetta dello Sport ("arriva Romelu e succede un 48") a Tuttosport passando per il Corriere dello Sport ("è lui l'Inter").

TMW: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

FcInterNews: 8