Le pagelle di Nainggolan: gran gol e tanto gioco, è l'anima del Cagliari

vedi letture

Recuperato in extremis, Radja Nainggolan è risultato decisivo nella vittoria del Cagliari contro il Torino. Un bel tiro dalla distanza corona la sua prestazione da trascinatore assoluto, da 7 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com. Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport e addirittura 8 in pagella dal Corriere dello Sport, secondo cui è "L'anma del Cagliari". Tuttosport si accoda a quest'ultimo voto e scrive: "Prestazione sontuosa: recupera palloni, cuce gioco in mediana, ha un ruolo importante in rifinitura e segna anche un gran gol".

I VOTI DI NAINGGOLAN:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8