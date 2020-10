Le pagelle di Pedro - "Bienvenido", lo spagnolo si presenta con un gol che vale tre punti

"Bienvenido". Il Corriere dello Sport celebra così il primo gol in serie A di Pedro, un gran tiro a giro che beffa Musso e regala i primi tre punti stagionali alla Roma. "A volte danza sul pallone, ha sempre un'idea in più e quando può far male piazza un gioiello di rara bellezza", commenta La Gazzetta dello Sport. Anche l'edizione odierna di Tuttosport è d'accordo con la rosea: "Basterebbe un gran gol che ha regalato il vantaggio alla Roma per giustificare la sua partita. Può festeggiare eccome la sua prima rete in serie A".

Questi tutti i voti odierni di Pedro:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Messaggero: 7

VoceGiallorossa: 7