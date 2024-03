Le pagelle di Raspadori: è il vice Kvara ma non si vede e non gli riesce niente

C'era tanta curiosità per vedere Giacomo Raspadori al posto di Kvara, in una posizione insolita. Ma, nella sconfitta del Napoli che chiude le speranze Champions degli azzurri, dire che si sia visto sarebbe un'esagerazione. Inghiottito dalle marcature a uomo dell'Atalanta, resta un solo tempo in campo senza accendersi mai.

4,5 per La Gazzetta dello Sport: "È il vice Kvara a sinistra, con possibilità di sconfinamenti al centro. Ma non gli riesce niente, solo 12 tocchi e 8 palle perse". Appena migliore il giudizio proposto dal Corriere dello Sport: "Largo a sinistra, tanto, anzi troppo, fino a non entrare nella gara". 5 per Tuttosport: "Deve sostituire Kvara ed è una scelta sbagliatissima. Bocciato dopo i primi 45’".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 5