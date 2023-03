Le pagelle di Rrahmani: alza il muro insieme a Kim, il gol è la ciliegina sulla torta

Alza il muro in difesa. Amir Rrahmani si conferma leader della retroguardia del Napoli insieme a Kim. Blocca le offensive dell'Atalanta e soprattutto firma la rete che chiude il match. "Non ci fosse Kim, che oscura chiunque, sarebbe celebrato. Il gol è gloria meritata" è l'analisi del Corriere dello Sport. Non sbaglia nulla - il commento di Tuttosport - alza un muro in difesa e si regala anche la gioia del gol". Questo invece quanto scrive TMW: "Massima abnegazione, rompendo anche la linea se necessario e andando a prendere alti gli avversari, cercando di asfissiarli e non lasciarli ragionare. La ciliegina sulla torta è il gol che mette il risultato al sicuro con un colpo di testa anche molto bello da vedere".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Il Mattino: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7