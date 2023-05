Le pagelle di Sanabria: si prende l'attacco del Toro sulle spalle. È il suo anno

vedi letture

Il Torino pareggia in casa contro il Monza per 1-1 dopo una partita piena di polemiche a causa dell'arbitraggio di Zufferli. Tra i migliori c'è Sanabria, autore del gol granata e di un'ottima prestazione. La Gazzetta dello Sport, che prima sottolinea l'undicesimo gol stagionale del paraguaiano, il nono nel 2023, poi scrive: "Si prende sulle spalle la fase difensiva del Toro, non da adesso". Applausi a scena aperta da parte di Tuttosport: "Undicesimo gol in campionato! Eguaglia il primato personale stabilito nella Liga con lo Sporting Gijon nel 2016. Segna una rete da bomber vero". Riportando prima il dato sui gol segnati, poi Torinogranata descrive così la sua marcatura: "Scarta il goloso cioccolatino offertogli in mezzo all'area da Vlasic e a tu per tu con Di Gregorio insacca il momentaneo 1-0". Infine la valutazione di TMW: "È il suo anno, lo dimostra anche questo pomeriggio. Al primo vero pallone giocato, in avvio di ripresa, fulmina l'insuperabile Di Gregorio con un destro perfetto. Undicesimo sigillo stagionale".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TorinoGranata: 7