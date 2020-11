Le pagelle di Sanchez - Tanto fumo e poco arrosto: occasione non sfruttata con Lukaku non al top

Confusionario e piuttosto inconcludente, raramente riesce a creare superiorità numerica e a dialogare nello stretto con Lautaro. Poi nella ripresa cresce di tono e mette lo zampino nelle azioni più pericolose dei suoi, seppur senza lasciare il segno e finendo così per essere sostituito prima del triplice fischio finale. Alexis Sanchez, ieri pomeriggio contro l'Atalanta, non è riuscito a sfruttare l'occasione di non far rimpiangere l'infortunato Lukaku. "Impalpabile ed evanescente, tenta invano di creare la superiorità numerica, ma non viene nemmeno aiutato tantissimo. Non riesce mai a portarsi alla conclusione, è incappato nella classifica giornata no", è difatti l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prova da 5 in pagella del cileno. "Tanto fumo e poco arrosto. Non giocava titolare da Benevento e non sfrutta l'occasione", concorda con la rosea il Corriere dello Sport. "Non combina granché", sentenzia infine il quotidiano Tuttosport. Diciamo insomma che poteva andare meglio, molto meglio...

Questi tutti i voti odierni di Alexis Sanchez:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

InterDipendenza: 5