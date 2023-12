Le pagelle di Theo Hernandez: svagato e disattento, usa un granello del suo talento

Quanto soffre la spinta di Candreva dalla sua parte. Prestazione incolore di Theo Hernandez contro la Salernitana. L'esterno del Milan ha perso il duello con l'avversario nel match di ieri sera e i voti in pagella non sono certamente sufficienti. Molto dura la Gazzetta dello Sport (4,5) che commenta: "Usa un granello del suo talento e sembra con la testa lontano dalla partita. Calcia una volta, sì, ma nel finale rischia anche su Bradaric". Per Tuttosport il difensore è "distratto, svagato, disattento. Candreva, soprattutto nel primo tempo, lo buca a ripetizione".

"Spinge di più rispetto a Calabria - è invece l'analisi di TMW - ma dalle sue parti Candreva non sta a guardare. Anzi, spesso e volentieri è costretto a inseguirlo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 5,5