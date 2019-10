© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Titoli di coda in casa Udinese per Igor Tudor, che dovrebbe pagare a breve con l'esonero il pesantissimo 4-0 subito in casa contro la Roma. I giudizi sul tecnico croato sono molto duri, con tanti 4, a partire dal nostro: "Sembra che abbia perso il timone". "La squadra ha l'encefalogramma piatto" per La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport chiosa: "L'Udinese non è più una squadra". Appena più clemente (5) Tuttosport.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4