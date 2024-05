Lazio, grana Rovella: Tudor non lo vede, ma lui non ha intenzione di partire

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sul futuro di Nicolò Rovella, uno dei pupilli di Sarri finiti all'ombra con l'arrivo di Tudor in panchina. L'ex Genoa ha vissuto metà stagione da protagonista, la parte restante da infortunato o figurante. Tudor l’ha rilanciato contro l’Empoli nel secondo tempo, prima da centrocampista, poi avanzandolo. E’ uno dei rebus da sciogliere a fine campionato, quando la Lazio e Tudor dovranno riparlarsi.

Rovella, da quanto trapela da giorni, non ha intenzione di lasciare la Lazio. Ha fatto una scelta e la conferma. Del resto i biancocelesti l’hanno acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus, il pagamento sarà effettivo nel 2025. Il costo è 17 milioni. Un investimento da cui non si può tornare indietro, servirebbe l’assenso della Juve e del giocatore per interrompere l’operazione. Rovella e non solo, un altro rebus è Isaksen.

Era partito con nuove prospettive, l’arrivo di Tudor l’aveva rilanciato, gli fece giocare il derby da titolare. Poi la bocciatura. Il danese non rientra, come Rovella, nella lista dei prescelti per la prossima stagione. E’ un elenco che dovrà essere rivisto. La società di Lotito non è nelle condizioni di bruciare due investimenti dell’ultimo mercato estivo, uno già in pagamento e uno da riconoscere. Servirà un punto d’incontro con Tudor altrimenti la società dovrà prendere una decisione sul da farsi.