Le pagelle di Vecino: la mossa a sorpresa di Sarri paga, decide la sfida del "Maradona"

vedi letture

Maurizio Sarri lo schiera dal primo minuto e lui ripaga la fiducia. Una rete che decide la sfida del "Maradona" imponendo al Napoli la prima sconfitta stagionale. "Sfiora il gol in apertura - scrive sul centrocampista della Lazio la Gazzetta dello Sport - lo realizza nella ripresa con un’esecuzione da applausi. La sua regia di forma e di sostanza fa la differenza". "La mossa a sorpresa di Sarri - il commento di TMW - che di fatto decide la gara. Dà grande sostanza in mezzo al campo, oltre a farsi vedere spesso in avanti. Dopo il gol sfiorato nel primo tempo, trafigge Meret nella ripresa con un gran tiro da fuori area". Questa l'analisi di Tuttosport: "Prova intelligente. Scherma davanti alla difesa e trova l’eurogol di controbalzo da 3 punti".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Il Messaggero: 7,5

Lalaziosiamonoi.it: 8