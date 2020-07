Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Si fa sempre più forte il pressing del Milan nei confronti di Dominick Szoboszlai centrocampista del Salisburgo. Come riporta MilanNews il giocatore ungherese avrebbe, infatti, deciso di dare la propria parola a Ralf Rangnick, tecnico in pectore dei rossoneri per la prossima stagione. Decisivo l'incontro di due settimane fa in Austria fra il tecnico tedesco, il giocatore e il suo entourage. Ci sarà però da attendere ancora un po’ per i fan dell’ungherese: l'’operazione è infatti legata a doppio filo all’arrivo di Ralf Rangnick a Milano. Se ad agosto arriverà l'ufficialità del manager tedesco, successivamente il club rossonero tenterà l'affondo su Szoboszlai alla ricerca della quadra economica con il Salisburgo.

La Juventus ha deciso: se Sarri dovesse vincere lo Scudetto, allora rimarrà in bianconero. Una soluzione che sembrava complicata considerate le ultime apparizioni bianconere, decisamente meno convincenti rispetto a quelle precedenti. Tuttosport, tuttavia, parla della praticamente certa permanenza del tecnico se dovesse vincere.

Chris Smalling verso l'acquisto da parte della Roma: LaRoma24 spiega che la società giallorossa, entro la prossima settimana, dovrebbe acquistare il difensore dal Manchester United. Affare da 12-15 milioni di euro complessivi bonus compresi.

L'agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, è in Italia. Il giocatore è entrato nel mirino della Juventus nelle scorse settimane, ma i viola vorrebbero anticipare eventuali problemi: nei prossimi giorni c'è in agenda un incontro per definire i dettagli del contratto.

Victor Osimhen è più lontano dal Napoli. Gli incontri in Sardegna, i summit, una trattativa che sembrava a un passo e poi lo stop. Il cambio d'agente del giocatore e un affare relativo alla punta del Lille che è andata in fase di stallo. Già nella giornata di ieri sono arrivati con insistenza i rumors degli inserimenti inglesi sul ragazzo e sembra il Liverpool di Jurgen Klopp la formazione più vicina a prendere il nigeriano.

Aumentano i mal di pancia in casa Lazio. A riportarlo è Tuttosport che spiega come Simone Inzaghi stia cercando di fare il massimo per tenere sotto controllo lo spogliatoio, ma qualcosa si è incrinato. I giocatori sono insofferenti allo staff medico e al nutrizionista, altri big stanno già pensando alla prossima stagione. Su tutti Milinkovic-Savic, che vorrebbe uno stipendio da giocatore mondiale e, dopo cinque anni, cambiare aria.

Ruslan Malinovskyi è al centro dell'attenzione in casa Atalanta, per le sue prestazioni, ma anche per quel che potrebbe essere il suo futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è difficile, ma non impossibile, vederlo lontano da Bergamo fin dalla prossima stagione: l’Atalanta lo valuta almeno 20 milioni, ma se andasse avanti così i Percassi potrebbero sedersi al tavolo per non meno di 25-30. Denaro pesante per un giocatore forte.

Secondo quanto riportato da Sport Bild Jurgen Klopp ha chiesto ufficialmente alla dirigenza del Liverpool di voler acquistare Thiago Alcantara per la prossima stagione. Il centrocampista non rinnoverà il contratto col Bayern, in scadenza nel 2021, nonostante i bavaresi si siano mostrati disposti ad accontentarne le richieste economiche.

Il suo contratto con il Chelsea scadrà nel 2022, ma Antonio Rudiger è tutt'altro che certo di vestire ancora la maglia dei Blues. Il difensore tedesco ex Roma, frenato da tanti problemi fisici nella sua esperienza inglese, non ha ancora ricevuto alcuna proposta dal club londinese e a 27 anni potrebbe guardarsi intorno, per proseguire altrove la sua carriera. Lo riporta il Daily Mail.

Dopo le buone notizie arrivate dal TAS, il Manchester City sta cominciando a pianificare la nuova stagione e pensa ai rinforzi giusti da mettere a disposizione di Guardiola. Il primo tassello verrà aggiunto in difesa, dove l'obiettivo principale è Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli. Secondo Le10Sport, il City avrebbe in mente anche l'alternativa al senegalese: si tratta di Dayot Upamecano, francese del Lipsia cercato anche da Arsenal e Milan.

Tutti aspettano le sue dimissioni, ma le dimissioni di Paulo Sousa non arrivano. E' questa, riporta 'Le10Sport', l'atipica situazione che in questo momento vive il Bordeaux. Il manager portoghese un paio di settimana fa aveva annunciato al gruppo che la sua avventura coi girondini è agli sgoccioli, ma dopo allora è tornato a comportarsi come se nulla fosse. Perché? E' tutta una questione contrattuale: il club francese è in difficoltà economica e aspetta le sue dimissioni, ma Paulo Sousa che ha altri due anni di contratto a 280mila euro al mese non ha alcuna intenzione di farlo. Ed è pronto a dire addio solo con un accordo col club.