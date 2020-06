Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ULTIMATUM AD ARTHUR NEL WEEKEND, TORNERANNO ANCHE FERNANDES E FREDERIKSEN. INTER, IL BARCELLONA PUO' MOLLARE LAUTARO, INCONTRO IN VISTA COL BRESCIA PER TONALI, DIFFICOLTA' A TENERE MOSES E SANCHEZ FINO ALLA FINE DELL'EUROPA LEAGUE. ROMA, FRIEDKIN VERSO UNA NUOVA OFFERTA. LAZIO, NEWCASTLE SU IMMOBILE MA LUI PRONTO PER IL RINNOVO. NAPOLI, LIVERPOOL SU KOULIBALY, PASSI AVANTI PER IL RINNOVO DI MAKSIMOVIC. FIORENTINA, OCCHI SU ANDERSEN, POSSIBILI COLLOQUI PER CISTANA E SABELLI. ATALANTA, RISCATTATO PASALIC. SAMPDORIA, RINNOVANO OSTI, PECINI E YOSHIDA. SASSUOLO, RISCATTATO KYRIAKOPOULOS.

La Juventus ha lanciato l'ultimo assalto: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è partito dalla panchina anche venerdì scorso contro il Siviglia (non è stato titolare in due gare su tre dalla ripartenza della Liga) e, nonostante la sua ferma intenzione raccontatavi più volte su queste colonne di restare a Barcellona, adesso ha inevitabilmente dovuto iniziare a guardarsi intorno. Perché il ruolo, presente ma soprattutto futuro, che gli offre mister Quique Setién in maglia blaugrana non è certo di primo piano, mentre quello che propone la Juve è molto più suggestivo. Così, come raccolto da TMW questa mattina attraverso fonti vicinissime all'ex Gremio, proprio in questo fine-settimana Paratici è tornato con forza alla carica attraverso gli intermediari che stanno gestendo l'operazione. La Juve insiste e ha posto Arthur dinanzi a una sorta di ultimatum: lo scambio (non alla pari) con Pjanic o si fa a breve o non si fa più. Un'offensiva decisa e già anticipata ieri, quella del numero uno del mercato bianconero, che ha fatto pervenire al classe '96 un'offerta da oltre cinque milioni a stagione per ben cinque anni. Proposta importantissima, ancor di più se consideriamo che Arthur al Barça oggi ne guadagna circa due in meno. Inoltre, come detto, al craque è stato proposto un ruolo da leader nello scacchiere tattico di mister Sarri, che costruirebbe la mediana del 2020-2021 precisamente intorno a lui. Dal "no" categorico di qualche settimana fa (comunicato dallo stesso Arthur a Paratici), dunque, la posizione del calciatore sta progressivamente cambiando, anche perché il Barcellona ha fatto la sua "parte" lasciando intuire al ragazzo quali sono (e saranno) le sue gerarchie in mezzo al campo. Da Torino, tra sabato e domenica, è arrivata forse l'ultima chiamata e, volente o nolente, Arthur ora deve rifletterci su.

Non solo Marko Pjaca e Stephy Mavididi. Rientreranno alla Juventus questa estate anche altri due giocatori che hanno giocato all'estero nell'ultima stagione. Si tratta di Leandro Fernandes, centrocampista centrale classe '99, e Nikolai Frederiksen, esterno offensivo danese classe 2000. Entrambi nell'ultima stagione hanno vestito la maglia del Fortuna Sittard, club che ha chiuso l'Eredivisie al 16esimo posto. Tornerà alla Juventus anche Claudio Zappa, terzino classe '97 che nell'ultima stagione ha giocato a Malta con la maglia dello Sliema Wanderers.

Potrebbe prendere una svolta inattesa la telenovela legata all’interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta Sky Sport, il presidente della Liga Javier Tebas starebbe per ufficializzare un provvedimento che limiterebbe il raggio d’azione sul mercato delle tre big di Spagna, ovvero Real, Atletico e i blaugrana. I tre club potranno reinvestire sul mercato solo il 25% degli incassi dalle cessioni. Il club catalano quindi, viste le difficoltà per arrivare all’argentino, avrebbero bloccato Pierre-Emerick Aubameyang.

L’Inter non molla Sandro Tonali. Il club nerazzurro è fortemente interessato al giovane centrocampista del Brescia per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, presto ci dovrebbe essere un incontro con le Rondinelle per cercare un accordo.

L’Inter tenta di trattenere due pedine importanti. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro starebbe trattando con Arsenal e Chelsea per prolungare la permanenza di Alexis Sanchez e Victor Moses. Per i due giocatori c’è l’accordo affinché rimangano alla corte di Antonio Conte fino al termine del campionato, mentre sembra più difficile che restino fino alla fine dell’Europa League.

Negli ultimi giorni sembrava essersi raffreddata la pista che potrebbe portare alla cessione della Roma nelle mani di Dan Friedkin. Come riportato però dal sito romapress.net, un esponente del gruppo Friedkin avrebbe rivelato che nei prossimi 30 giorni sarà presentata una nuova offerta a James Pallotta. La ripresa del campionato e i nuovi sviluppi riguardo il fair-play finanziario avrebbero ridato a Friedkin certezze e la possibilità di avere un quadro più chiaro dei prossimi 18 mesi della società.

Nonostante il possibile rilancio in arrivo da parte del Newcastle, Ciro Immobile non ha nessuna intenzione di lasciare la Lazio e anzi è pronto a firmare l'ennesimo rinnovo, questa volta fino al 2025, che lo porterebbe a guadagnare circa 4 milioni di euro più bonus a stagione. La sua volontà è quella di disputare la Champions con i biancocelesti e con la fascia da capitano al braccio e Lotito è pronto ad accontentarlo. A riportarlo è Tuttosport.

Kalidou Koulibaly è da tempo un obiettivo di mercato del Manchester United, ma un'altra big della Premier League sarebbe pronta a fare carte false pur di ingaggiare il difensore del Napoli. Secondo le informazioni riportate dal Daily Mirror, infatti, il Liverpool starebbe pensando al senegalese per rinforzare la sua difesa. Il problema è la valutazione che il Napoli fa del suo gioiello: tra richiesta e potenziale offerta, per ora, ci sarebbero ben 35 milioni di euro.

Nikola Maksimovic si appresta a rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ora ci sarebbero dei passi avanti affinché l'avventura in azzurro del difensore, che sembrava lontano dal prolungare, continui.

Spunta il nome di Joachim Andersen per la difesa della Fiorentina. Il difensore, ceduto dalla Samp al Lione la scorsa estate, ha fatto fatica ad ambientarsi nel campionato francese e potrebbe lasciare il suo attuale club in estate. Servirà comunque un'offerta all'altezza da parte dei viola, visto anche il lungo contratto firmato dal cetrale nello scorso luglio. A riportarlo è La Nazione.

La Fiorentina tornerà in campo oggi alle 19.30 nella prima sfida dopo lo stop contro il Brescia e secondo quanto riportato da La Nazione la dirigenza viola avrà l'occasione di parlare con quella delle Rondinelle per alcuni profili. Per la difesa i nomi sono quelli di Andrea Cistana e Stefano Sabelli, che piacciono al club gigliato, mentre potrebbe essere affrontato anche il discorso relativo a Sandro Tonali, inseguito dalla stessa Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato ma oggi molto più vicino all'Inter che a ogni altro club.

Mario Pasalic è a tutti gli effetti un calciatore dell'Atalanta. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Dea ha reso noto che il calciatore croato è stato acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. Arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, Pasalic in Italia ha vestito anche la maglia del Milan.

Doppio rinnovo in vista per la Sampdoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club blucerchiato avrebbe trovato l’accordo con Carlo Osti e Riccardo Pecini. Il direttore sportivo e il responsabile dello scouting blucerchiato resteranno all’ombra della Lanterna anche per la prossima stagione.

Arrivato a gennaio, Maya Yoshida dovrebbe restare alla Sampdoria anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore giapponese ha rinnovato con il club di Corte Lambruschini.

Il Sassuolo decide di puntare su Kyriakopoulos anche per il futuro. Con un comunicato ufficiale, infatti, il club neroverde ha resto noto il riscatto del giocatore arrivato a settembre 2019: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto di acquisto per il difensore neroverde Giorgos Kyriakopoulos nei confronti della società greca Asteras Tripolis. Bravo Giorgos!".

TOTTENHAM, PROROGA FINO AL TERMINE DELLA PREMIER PER VERTONGHEN E VORM. EVERTON, STEKELENBURG PROLUNGA FINO A FINE STAGIONE. CHELSEA, KURZAWA ALTERNATIVA A CHILWELL. BORUSSIA DORTMUND, MEUNIER AD UN PASSO. BAYER LEVERKUSEN, OBIETTIVO TOMAS TAVARES. BETIS, TRUJILLO SOSTITUIRA’ RUBI IN PANCHINA FINO A FINE STAGIONE.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha confermato che il difensore Jan Vertonghen (obiettivo della Roma) e il portiere Michel Vorm hanno concordato di estendere i loro contratti fino al termine della stagione 2019/20. I contratti di entrambi i giocatori sarebbero scaduti alla fine di questo mese. Il Tottenham ha anche concordato di estendere i prestiti di Danny Rose (Newcastle United), Kyle Walker-Peters (Southampton), Jack Clarke e Luke Amos (entrambi QPR) Brandon Austin (Viborg) e Armando Shashoua (Atletico Baleares) fino alla fine del loro rispettive stagioni.

Maarten Stekelenburg ha prorogato il suo contratto con l'Everton - in scadenza il prossimo 30 giugno - fino al termine della Premier League. Il portiere olandese tornerà poi ad Amsterdam, per giocare nel club in cui è cresciuto e che nel 2011 lo aveva ceduto alla Roma.

Layvin Kurzawa lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione. Il terzino francese ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà con il club campione di Francia, diventando uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato e un affare per molti. A lui pensa soprattutto il Chelsea: come riporta il Daily Express, il giocatore 27enne è considerato l'alternativa low-cost a Ben Chilwell, per la cui cessione il Leicester continua a chiedere molti soldi.

Achraf Hakimi (21 anni) molto probabilmente tornerà al Real Madrid, ma il Borussia Dortmund ha già trovato il sostituto per la corsia destra: Thomas Meunier, 28enne sotto contratto fino al 30 giugno con il Paris Saint-Germain, sarà un nuovo giocatore giallonero. La trattativa è nelle fasi conclusive e, secondo Kicker, l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve.

Le ambizioni di mercato del Bayer Leverkusen dipenderanno molto dalla qualificazione alla prossima Champions League, minacciata dall'attuale quinto posto in classifica. "Se non entriamo in Champions League, la finestra estiva di trasferimenti sarà più tranquilla per noi", ha spiegato l'amministratore delegato Rudi Völler. E così, le Aspirine potrebbero rinunciare al terzino destro Tomas Tavares: il giocatore del Benfica è un obiettivo del club tedesco, ma ha un valore di circa 20-25 milioni. Lo riporta Kicker.

Alexis Trujillo è il nuovo allenatore del Betis. La leggenda biancoverde, che fino a qualche ora fa era il coordinatore dell'area sportiva del club, sostituirà l'esonerato Rubi fino al termine della stagione.