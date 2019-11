Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

BRESCIA, GROSSO FAVORITO PER LA PANCHINA. FIORENTINA SU BOJANIC. UDINESE TRA GOTTI E UN NUOVO CAMBIO: QUATTRO ANCORA IN BALLO. ICARDI SI VEDE SOLO AL PSG. JUVE, MATUIDI NEL MIRINO DEL FENERBAHCE. INTER, DUE CENTROCAMPISTI PER CONTE: KULUSEVSKI (CHE PIACE A TANTE BIG) E CASTROVILLI. E INTANTO POTREBBERO ARRIVARE VIDAL E DARMIAN... CON I SOLDI DI GABIGOL. SONDAGGIO PER MANDRAGORA, MA LA JUVE HA ACCORDO CON L'UDINESE. BENITEZ CONTINUA A TENTARE CALLEJON. CAGLIARI-JOAO PEDRO, PROVE DI RINNOVO

È andato in scena in serata l'incontro fra il tecnico Fabio Grosso e il Brescia. Nessuna dichiarazione sull'esito della trattativa per il divieto tassativo imposto dal presidente Massimo Cellino. Solo oggi sapremo se vi è stata o meno la fumata bianca e l'ex Campione del Mondo siederà sulla panchina che fu di Eugenio Corini.

Pur rimanendo l'idea di continuare con Luca Gotti, che ha però inizialmente declinato la possibilità di fare il primo allenatore fino alla fine della stagione, l'Udinese sonda il mercato a caccia di un tecnico che possa dare determinate garanzie e lavorare con il già ricco staff che i bianconeri hanno in casa. Oggi in un hotel veneziano la dirigenza friulana ha incontrato Walter Zenga, Davide Ballardini e Massimo Carrera, tre potenziali obiettivi per la seconda parte della stagione. Rimane in corsa anche Gigi Di Biagio, decisione che verrà presa durante la settimana, fermo restando la scelta di avere Gotti in panchina anche contro la SPAL.

Retroscena dalla Francia relativo alla panchina del Milan. Nella lista dei possibili sostituti di Marco Giampaolo, oltre a Rudi Garcia e Laurent Blanc, c'era anche Claude Puel: France Football spiega che l'attuale tecnico del Saint-Étienne era una scelta caldeggiata da Ivan Gazidis, che conosceva bene Puel per averlo più volte affrontato in Premier League. Alla fine però è prevalsa la linea di Boban e Maldini, che hanno insistito per ingaggiare un allenatore italiano.

In Svezia si parla con insistenza di un nuovo scandinavo in arrivo nella nostra Serie A, già ricca di giovani provenienti da quelle latitudini: la Fiorentina sta monitorando molto da vicino le prestazioni di un giovane centrocampista dell'Hammarby, Darijan Bojanic, interno 24 enne in possesso anche del passaporto croato. Secondo Football Direkt, alcuni osservatori viola lo hanno segnalato al nuovo dg Barone e al ds Pradè: a gennaio potrebbe essere tempo per un assalto sul mercato. Anche se ancora, ufficialmente, non è stata presentata alcuna offerta.

Mauro Icardi torna a parlare e lo fa ai microfoni di RMC Sport in Francia. L'attaccante del Paris Saint-Germain, in prestito dall'Inter, ha dichiarato che il suo percorso con il club francese è appena cominciato: "Devo dimostrare le mie qualità in campo. Ottobre è stato positivo ma c'è ancora tanto da fare. Devo continuare a giocare così anche nei prossimi mesi. Resterò? Vedremo a fine stagione, penso solo a dare il meglio, sono qui per questo. Giocare per un club come il Psg è importante, è uno dei migliori al mondo. Farò di tutto per restare".

L'Inter, con i soldi ricavati da Gabigol, cercherà di rinforzare la propria rosa. Il primo rinforzo sarà, con ogni probabilità, Matteo Darmian: c'è un gentleman's agreement, come spiega Tuttosport, con il Parma per liberare il terzino. Poi ci sarebbe la questione Arturo Vidal, anche se in questo momento la situazione è intricata: il Barça preferirebbe liberarsi di Rakitic.

Sirene turche per Blaise Matuidi. Secondo quanto riferito dal portale francese mercato365.com, il Fenerbahçe avrebbe infatti messo gli occhi sul centrocampista della Juventus. Dato per partente a inizio estate, il campione del mondo 2018 ha ben presto conquistato posizioni nelle gerarchie di Sarri, diventando un titolare. Il suo contratto con la Vecchia Signora è in scadenza a fine stagione, ma le parti hanno iniziato da tempo le trattative per il rinnovo.

L'Inter ha messo gli occhi su due dei talenti più luminosi della Serie A. Ieri, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, uno scout nerazzurro è stato avvistato durante la sfida Fiorentina-Parma e dopo averlo ammirato dal vivo una settimana fa, gli occhi sono tornati su Dejan Kulusevski. Il gioiello del Parma piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra così come a quella della Juventus e ad alcuni club inglesi. L'Atalanta proprietaria del cartellino lo valuta già 25 milioni di euro, ma gli occhi del club meneghino si sono allungati anche su uno dei grandi protagonisti della gara: Gaetano Castrovilli. Il tuttocampista viola, rivela FcInterNews.it, ha attirato la attenzioni interiste e sarebbe perfetto per il 3-5-2 contiano. Il classico box to box che storicamente si esaltano nel gioco dell'allenatore salentino. La Viola ha blindato recentemente fino al 2024 Castrovilli e cercherà di respingere al mittente ogni sirena.

L'Inter osserva Rolando Mandragora. Il centrocampista potrebbe rientrare utile in caso di italianizzazione della rosa, con i nerazzurri che lo potrebbero acquistare dall'Udinese. C'è però una opzione morale - riporta Il Corriere dello Sport - vantata dalla Juventus in caso di cessione, dopo che i piemontesi lo avevano ceduto per 20 milioni di euro.

Il Dalian Yifang, club cinese allenato da Rafa Benitez, dopo Marek Hamsik vorrebbe acquistare un altro calciatore dal Napoli. Si tratta dello spagnolo José Callejon, legato al club partenopeo da un contratto in scadenza a giugno. Per il momento Callejon ha rifiutato la proposta, ma se a gennaio al Napoli arriverà un'offerta simile a quella che ha portato all'addio dell'ex capitano, ecco che il discorso potrebbe riaprirsi.

Joao Pedro e il Cagliari, al lavoro per il rinnovo. Mercoledì appuntamento tra le parti per discutere del prolungamento fino al 2023 con adeguamento dell’ingaggio.