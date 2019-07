Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Stefano Denswil, difensore classe '93, è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna (firma un contratto di tre stagioni più opzione di rinnovo annuale). Questo il comunicato del club: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Club Brugge KV il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefano Denswil a titolo definitivo".

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, la questione Federico Chiesa in casa Fiorentina è di difficile risoluzione. Il neo-presidente Commisso non ha alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello ma la pressione della Juventus sul classe '97 sta facendo tentennare il giocatore, che avrebbe scelto i bianconeri. L'operazione - scrive il quotidiano - si potrà sbloccare solo se lo stesso giocatore si esporrà pubblicamente prendendosi la responsabilità dell'addio.

Non solo Manolas e James Rodriguez, il Napoli vuole regalare a Carlo Ancelotti una punta che segni tanti gol. A parte Icardi, il Napoli non ha mai smesso di guardare a Duvan Zapata. Il club azzurro un po' rimpiange di averlo ceduto per soli 20 milioni ed è tornato alla carica nei confronti del presidente Percassi, irremovibile sulle sue convinzioni: 55 milioni per dire addio a Zapata. De Laurentiis si è dichiarato disposto a inserire nella trattativa Inglese che piace a Gasperini, con 25 milioni di conguaglio. Ed è su questa somma che esistono le divergenze. Lo riporta Tuttosport.

Dopo giorni di trattative per limare i dettagli tra il Milan, l'agente e il Real Madrid, adesso è ufficiale: Theo Hernandez, esterno francese classe '97, è un nuovo giocatore rossonero. L'operazione è stata resa nota dal sito della Lega Calcio, dove viene sottolineato che si tratta di un'operazione a titolo definitivo.

Il Lecce lavora per blindare la difesa con almeno un nuovo centrale. Sono tre le idee dei salentini, almeno secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport: Luca Rossettini (Genoa), Matias Silvestre (svincolato) e Giangiacomo Magnani (Sassuolo). Su quest'ultimo è forte però anche il pressing della Sampdoria, alla ricerca del sostituito di Andersen.

Come riportato da Tuttosport il Torino ha deciso di blindare Armando Izzo. Il difensore, uno dei migliori del Toro della passata stagione, piace a molte squadra, ma il presidente Urbano Cairo non ha nessuna intenzione di perdere il proprio difensore. Per questo motivo il presidente del club granata vorrebbe inserire una clausola rescissoria da 50 milioni di euro nel nuovo contratto che le parti stanno discutendo. La controparte non ha detto no: al massimo si è poi discusso sul fatto che una clausola così rischi di essere troppo alta, dal punto di vista di Izzo e di chi ne cura per mestiere gli interessi. Ma si parla comunque di almeno 40 milioni.

S.P.A.L. comunica sul proprio sito ufficiale di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha. Il portiere arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

L'Udinese ha ceduto a titolo definitivo Ali Adnan, terzino iracheno che aveva iniziato la scorsa stagione all'Atalanta, salvo poi terminarla ai Vancouver Whitecaps. Proprio i canadesi hanno deciso di confermarlo in rosa, con un contratto biennale con opzione fino al 2022.

Jan Hurtado è più lontano dalla Sampdoria. L'attaccante del Gimnasia La Plata, da un mese accostato ai blucerchiati, è in procinto di svolgere le visite mediche con il Boca Juniors.

Il Brescia della grande cavalcata - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è confermato nella sua fisionomia in ToTo: Sandro Tonali, Ernesto Torregrossa, i big sui quali Cellino conta tanto, e che tanto importanti sono stati per la vittoria del campionato, rimangono nonostante le offerte. Tonali, playmaker cresciuto nel vivaio e reduce dall’Europeo Under 21, scadrebbe nel 2021; Torregrossa, polivalente dell’attacco, rilevato un anno e mezzo fa dal Verona che non aveva mai puntato su di lui, nel 2020: entrambi prolungano il contratto, con ogni probabilità fino al 2023. Nuovi arrivi, conferme importanti. E un sogno, difficile ma non impossibile: Mario Balotelli.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Bahia ha comunicato la cessione all’Udinese di Rodrigo Becao. Il difensore classe 1996 era appena rientrato dal prestito al CSKA Mosca e adesso si accasa in Friuli a titolo definitivo. Operazione da 1.6 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, si registrano passi avanti per la cessione di Stephan El Shaarawy allo Shanghai Shenhua. Alla Roma andrebbero 18 milioni di euro e mancherebbero solo i dettagli per la chiusura dell'operazione.

Edoardo Soleri lascerà la Roma nelle prossime ore. Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha trovato l’accordo per la cessione dell’attaccante 21enne al Padova. Ritorno in Italia, dunque, dopo le esperienze allo Sporting Braga e all'Almeria. Alla Roma andrà una percentuale su una futura rivendita.

La trattativa per portare Nicolò Barella all'Inter sembrerebbe ormai in dirittura d'arrivo, anche se secondo La Nuova Sardegna non si può ancora dire la parola fine nonostante un protrarsi di questa telenovela, specie in virtù dell'esplicità volontà del calciatore, sarebbe deleteria per tutte le parti in causa, in primis per le strategie del Cagliari: "Barella non è un pacco postale. Ha deciso di andare a Milano, sponda nerazzurra, con l’ok del club fin dall’autunno del 2018. Ha bloccato casa a due chilometri da San Siro e ha il via libera della moglie Federica. L'operazione è curata dall'agente Alessandro Beltrami, compare del giocatore. Che in vacanza al Forte Village dove ieri è stato raggiunto dagli ex compagni Andrea Cossu e Marco Sau – non commenta".

TOTTENHAM, POCHETTINO SCENDE IN CAMPO PER CEBALLOS: MILAN DEFILATO. CHELSEA, LAMPARD DA' CHANCE AGLI EPURATI DI SARRI: BATSHUAYI E DRINKWATER. PSG, OFFERTO NEYMAR AL REAL MADRID: NO DI FLORENTINO. BOR. DORTMUND, LA LISTA CESSIONI: OTTO NOMI, ANCHE SCHURRLE E KAGAWA. BARCELLONA, NO ALL'ATLETICO MADRID PER SEMEDO. BARCELLONA, RAFINHA ANDRA' VIA: TRATTATIVA COL VALENCIA. WEST HAM, OFFERTA AL CELTA VIGO PER MAXI GOMEZ: BAGARRE COL VALENCIA. UFFICIALE: ATLETICO MADRID, RISCATTATO ALVARO MORATA DAL CHELSEA. CRYSTAL PALACE, ZAHA NON SI MUOVE: RESPINTO IL PRESSING DELL'ARSENAL. SIVIGLIA, MONCHI PREPARA L'OTTAVO COLPO: OCCHI PUNTATI SU FERNANDO. ARSENAL, OZIL VERSO LA CESSIONE: IL FENERBAHCE SONDA IL TERRENO. PSG, PRONTA L'OFFENSIVA PER UMTITI. LILLE, DERBY INGLESE PER NICOLAS PEPE: SFIDA UNITED-LIVERPOOL. GALATASARAY, PER L'ATTACCO POSSIBILITA' UMTITI. REAL MADRID, LUCAS VAZQUEZ PRONTO A DIRE ADDIO MA ASPETTA L'OFFERTA GIUSTA.

Il Milan è interessato a Dani Ceballos, uno dei migliori calciatori dell'ultimo Europeo Under 21 italiano, ma probabilmente dovrà rassegnarsi alla forza economica della concorrenza. Stando a quanto riportato da As, infatti, il Tottenham è in pole position, grazie alla discesa in campo di Mauricio Pochettino, che in prima persona avrebbe parlato con l'ex Betis per convincerlo ad accettare la destinazione londinese.

Con Maurizio Sarri in panchina hanno giocato poco e niente, tant'è che uno dei due è stato costretto a fare le valigie. Ma con Frank Lampard la musica potrebbe cambiare per Michy Bastshuayi e Danny Drinkwater. Stando a quanto scritto oggi dal Guardian, infatti, il nuovo allenatore dei Blues sembrerebbe intenzionato a dare una possibilità ad entrambi, a patto che nel pre-campionato convincano appieno.

Neymar vorrebbe tornare al Barcellona, ma il PSG l'avrebbe offerto fin qui per ben due volte al Real Madrid. La proposta, però, arriva tardi perché il club blanco non contempla più questa opzione, sebbene in passato ci abbia pensato. A Parigi non confidano nel fatto che l'operazione del ritorno del brasiliano al Camp Nou sia fattibile, anche perché la relazione tra i due club è tutt'altro che buona. Per questo un ritorno in Catalogna per l'ex blaugrana appare abbastanza complicato. A riportarlo è Marca.

Dopo aver acquistato Brandt, Thorgan Harzard, Schulz e Hummels, per il Borussia Dortmund è giunto il momento di cedere. Come raccontano in Germania, sono otto i calciatori presenti sulla lista cessioni: Diallo, Zagadou, Toprak, Balerdi, Kagawa, Rode, Schürrle y Philip.

Nella riunione di giovedì scorso tra Barcellona e Atletico Madrid non s'è discusso solo di Antoine Griezmann. I Colchoneros, infatti, avrebbero chiesto la disponibilità del club a cedere Nelson Semedo, ricevendo però una risposta negativa: il terzino è incedibile. A riportarlo è Mundo Deportivo, secondo cui il club blaugrana ha risposto picche anche ad alcune compagini di Premier League.

Rafinha (26) non rientra più nei piani del Barcellona e, col contratto in scadenza a giugno 2020, è probabile che già quest'estate vada via. Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, il club blaugrana gli ha comunicato di prendere la miglior decisione per la sua carriera. Il fratelli di Thiago Alcantara sta negoziando col Valencia nelle ultime settimana, ad oggi l'unica società che s'è seriamente mossa.

Il West Ham va a caccia di rinforzi per l'attacco e la pista più calda è quella che porta a Maxi Gomez (24) del Celta Vigo. Stando a quanto scrive oggi l'Evening Standard, è stata avanzata un'offerta, superiore rispetto a quella del Valencia, finora il club maggiormente interessato al ragazzo. E chissà che questi soldi non possano bastare per il passaggio dalla Liga alla Premier League.

Alvaro Morata riscattato dall'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale di aver perfezionato l'acquisto dell'attaccante dal Chelsea a partire dal 1° luglio 2020. Nella stagione ormai alle porte l'ex Juventus resterà invece in maglia biancorossa con la formula del prestito, sempre via Blues.

Wilfried Zaha resta al Crystal Palace. Secondo quanto riporta il Mirror, le Eagles avrebbero infatti deciso di non cedere alle avance dell'Arsenal, reo di aver provato a convincere a lungo l'esterno d'attacco prima ancora del suo club di appartenenza. Una chiusura netta che, al momento, non lascia intravedere una possibile via d'uscita.

Il Siviglia è ad un passo dal suo ottavo acquisto. Secondo quanto ripartito da Marca il direttore sportivo Monchi sta pensando a Fernando Reges, ex centrocampista del Manchester City attualmente al Galatasaray. L'operazione può essere conclusa intorno ai 5 milioni di euro. Nella scorsa stagione il calciatore brasiliano ha collezionato 32 presenze complessive, con due gol messi a segno in Super Lig.

Mesut Ozil potrebbe lasciare l'Arsenal in questa sessione di mercato. Dall'Inghilterra sono sicuri, il tedesco non rientra nei piani di Emery e potrebbe addirittura lasciare la Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Fenerbahce sta monitorando la situazione e nelle prossime settimane potrebbe tentare l'assalto al fantasista tedesco ex Real Madrid.

Il Paris Saint-Germain proverà l'offensiva per Samuel Umtiti. Il difensore francese piace molto al club parigino anche perché con l'arrivo di Leonardo ci sarà una rivoluzione soprattutto dal punto di vista dell'età anagrafica della rosa. Secondo quanto riportato da Sport la società francese potrebbe chiedere al Barcellona di inserire il calciatore all'interno dell'eventuale trattativa Neymar.

Su Nicolas Pepe si potrebbe scatenare una vera e propria sfida inglese. L'attaccante del Lille piace molto a Manchester United e Liverpool, ma serviranno almeno 78 milioni di euro per potersi accaparrare il calciatore francese. Il calciatore 24enne ha collezionato 107 presenze in Ligue 1, mettendo a segno 38 reti.

Nuova pretendente per Radamel Falcao, attaccante del Monaco. È il Galatasaray, alla ricerca di una prima punta - sondaggio anche l'italiano Stefano Okaka - e ha già mosso i primi passi verso il colombiano che, dal canto suo, non ha rifiutato la corte dei giallorossi.

Lucas Vazquez è uno dei giocatori che lascerà il Real Madrid questa estate. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca però il giocatore sta aspettando l'offerta giusta e un progetto convincente, dunque non prenderà alcuna decisione affrettata e probabilmente inizierà il ritiro della nuova stagione con Zidane. Il Real Madrid pretende almeno 30 milioni di euro per la sua cessione e su Vazquez ci sono PSG e Arsenal.