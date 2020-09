Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SUAREZ VUOLE LA JUVENTUS. INTER, OGGI VISITE DI KOLAROV, KANTE' E' IL SOGNO DI CONTE, C'E' L'INTESA PER DARMIAN, IL BARCELLONA FISSA LE CONDIZIONI PER VIDAL, RANOCCHIA VERSO IL GENOA, AVANTI CON HANDANOVIC, AGOUME' RINNOVA FINO AL 2024. MILAN, FRENATA PER IL RITORNO DI BAKAYOKO. LAZIO, IZZO ALTERNATIVA A KUMBULLA. NAPOLI, PRESTO UN CONTATTO CON RAMADANI PER KOULIBALY E UNDER. FIORENTINA, DOMANI E' IL GIORNO DI BONAVENTURA. PARMA, DALL'ATALANTA ARRIVANO COLLEY E TRAORE'. SAMPDORIA, REBUS MURILLO: PUO' ANDARE IN PRESTITO. CAGLIARI, IN ARRIVO SOTTIL, ZAPPA ATTERRATO. GENOA, OCCHI SU INGLESE

Intesa totale tra Luis Suarez e la Juventus, resta solo lo scoglio burocrazia adesso da superare prima del matrimonio tra il Pistolero e i bianconeri. Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'affare: la moglie Sofia ha origini friulane e il ragazzo deve ottenere il passaporto comunitario prima del 5 ottobre. Questo perché la Juventus non ha più slot da extracomunitari e lui vuole i bianconeri: dopo esser stato messo fuori dal progetto di Ronald Koeman, si è messo in testa di giocare con la Juventus e ha intenzione di far tutto per riuscirci. Si è messo a totale disposizione dei suoi avvocati, il colloquio per il b1 di italiano potrebbe arrivare in settimana.

Conclusa la prima parte di visite mediche di Aleksandar Kolarov, nuovo arrivo in casa Inter. Arrivato a Milano nel primo pomeriggio, il serbo ha ottenuto l'idoneità sportiva e domani svolgerà la seconda parte di visite mediche, per poi dirigersi in sede per firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Secondo quanto da noi raccolto, accordo per una stagione con opzione per il secondo anno legata alle presenze.

L'Inter sogna il colpo N'Golo Kanté. E' il giocatore che vuole Antonio Conte per rinforzare il proprio centrocampo, il calciatore che considera perfetto per il salto di qualità da Scudetto dei nerazzurri. Ricorda La Gazzetta dello Sport che, per farlo partire da Londra, servono 50 milioni di euro. L'Inter ha deciso però che sarà un mercato di austerity: dalla Cina è arrivata l'indicazione di seguire una sessione di autofinanziamento e per questo serviranno le cessioni pur di arrivare al ventinovenne voluto da Conte.

Il Corriere dello Sport spiega che è tutto praticamente fatto tra Inter e Parma per lo sbarco alla corte di Antonio Conte del polivalente difensore, centrale o terzino ed esterno destro, Matteo Darmian. Non solo: i milanesi e il Parma sono forti dell'intesa trovata addirittura l'estate scorsa, un patto che verrà onorato già in settimana.

Prosegue senza sosta la trattativa per liberare Arturo Vidal dal Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i catalani non si opporrebbero alla partenza del cileno (direzione Inter), ma a una condizione: dovrà rinunciare alla buonuscita per l'anno di contratto che gli resta. Solo così i nerazzurri potrebbero avere campo libero e chiudere la vicenda in modo positivo.

Samir Handanovic continuerà a difendere la porta dell'Inter anche nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo sloveno ha firmato il rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2022.

Una trattativa che va avanti da prima del lockdown. Ripresi i contatti tra l’Inter e Lucien Agoumé per il rinnovo del contratto e oggi c’è stato un incontro che porta in questa direzione. Si va verso la fumata bianca fino al 2024, come vi raccontiamo da tempo. Poi sarà tempo di una nuova avventura, in prestito. Ci pensa il Crotone ma non solo perché il giocatore è apprezzato anche da Schalke 04 ed Hellas Verona. Agoume e l’Inter, prove di futuro ancora insieme...

Frenata nelle trattative per il ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan. Secondo quanto raccolto da TMW, l'affare è in questo momento in una fase di vero e proprio stallo, dovuto alla cifra per il riscatto. Il Chelsea, infatti, chiede 30 milioni di euro e a queste cifre il Diavolo non è pronto a chiudere. E continua a valutare: le alternative restano quelle note, Boubakary Soumaré del Lille e Florentino Luis del Benfica.

Non solo Marash Kumbulla, la Lazio sonda a 360° il mercato dei difensori per rinforzare la retroguardia di mister Inzaghi. Come riporta oggi Tuttosport, l'alternativa al giovane centrale del Verona porta il nome di Armando Izzo, valutato 20-25 milioni di euro dal presidente Cairo. Nell'operazione coi granata potrebbe però rientrare, sempre secondo il quotidiano, anche il cartellino del centrocampista Milan Badelj.

Si potrebbe decidere fra oggi e domani il destino di due operazioni di mercato del Napoli. In questi due giorni, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è infatti previsto un contatto fra la dirigenza partenopea e Fali Ramadani, agente sia di Kalidou Koulibaly che di Cengiz Under, reduce da un weekend in quel di Manchester per lavorare allo sbarco del difensore al City di Guardiola, ma con il PSG pronto all'inserimento. Contestualmente il manager dovrà cercare di portare avanti l'operazione per l'approdo in azzurro del laterale turco che nelle idee di Gennaro Gattuso dovrà prendere il posto di Josè Maria Callejon e che comprende anche il trasferimento nella capitale di Arkadiusz Milik come erede di Edin Dzeko.

Giacomo Bonaventura e la Fiorentina, domani il giorno in cui l’ex Milan inizierà la sua nuova avventura. Il centrocampista si legherà ai viola per i prossimi due anni. Tutto definito, salvo complicazioni arriveranno le firme e Iachini avrà così a disposizione in rinforzo di spessore. Bonaventura non esclude Torreira che rimane ancora un obiettivo anche se il pressing del Torino è alto. In difesa piacciono sempre Barreca e Reca e a breve può rinnovare Biraghi. In attacco ancora attesa per Piatek, la sensazione è che si arriverà agli ultimi giorni di mercato prima di provare ad accelerare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Viola al lavoro. Intanto è in arrivo Bonaventura...

E' in dirittura d'arrivo un doppio colpo per il Parma. Dopo il successo dell'affare-Kulusevski, infatti, i ducali hanno chiuso con l'Atalanta un'altra importante operazione di mercato: Ebrima Colley (20 anni) e Amad Traorè (18), due dei maggiori talenti del vivaio nerazzurro, si trasferiscono in prestito alla corte di mister Liverani. Manca solo l'annuncio, previsto questa settimana.

I movimenti in casa Sampdoria, sottolinea Il Secolo XIX, per ora riguardano soprattutto il mercato in uscita. "A calcio si gioca in 11, non è come il rugby che si gioca in 15. E se contate già ora quanti difensori, centrocampisti e attaccanti abbiamo, capite che prima di comprare bisogna provare a sfoltire. Altrimenti si rischiano solo boomerang visto che tanti finiscono per non giocare e a nessuno fa piacere", le parole di Ferrero a margine dell'amichevole disputata ieri contro il Derthona. Occhi puntati su due possibili uscite in particolare, Murillo e Ramirez. Per quanto riguarda il difensore, avendo un contratto lungo (aveva firmato col Doria fino al 2023) potrebbe anche andare di nuovo in prestito vincolandolo con una qualche forma di riscatto nei prossimi mesi. Senza nulla togliere al colombiano, il suo arrivo l'anno scorso, alle condizioni in cui è stato preso dal Valencia - conclude Il Secolo XIX - si sta rivelando un errore e ora non è facile rimediare.

E' tutto fatto per il passaggio di Riccardo Sottil dalla Fiorentina al Cagliari. Come noto, l'esterno classe 1999 raggiungerà il club sardo dopo gli impegni con la Nazionale, per un affare importante anche dal punto di vista delle cifre. Il giocatore, infatti, si trasferisce in Sardegna in prestito col diritto di riscatto in favore dei rossoblù fissato a 11 milioni di euro. La Fiorentina - secondo quanto raccolto da TMW - mantiene però il diritto di controriscatto.

"Sono felice di essere qui, non ho ancora parlato con Di Francesco". Queste le poche parole di Gabriele Zappa all'arrivo all'aeroporto di Elmas, che certificano il suo approdo al Cagliari. Per il laterale di scuola Inter una nuova avventura in Serie A dopo l'ottimo campionato con Pescara dell'anno scorso.

Ultime sul nuovo nome del Genoa per l'attacco, Roberto Inglese, per il quale il ds Faggiano è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro (18 invece i milioni spesi dal Parma per riscattarlo). Un possibile affare - sottolinea Il Secolo XIX - che potrebbe comunque vedere anche l'inserimento di una pedina: secondo il quotidiano, infatti, Faggiano potrebbe anche mettere sul piatto il cartellino di Favilli che il Genoa ha pagato 12 milioni alla Juventus.

BARCELLONA, MESSI SI ALLENA. REAL MADRID, NESSUNA OFFERTA PER BALE. EVERTON, UFFICIALIZZATO JAMES RODRIGUEZ, VICINO DOUCOURE E OCCHI SU ARIAS. NEWCASTLE, UFFICIALIZZATI WILSON E FRASER. LIONE, RAFAEL VERSO LA RISOLUZIONE. BAYER, ASSALTO A DRAXLER PER IL POST-HAVERTZ.

Primo allenamento per Leo Messi. La Pulce, dopo aver annunciato la sua permanenza in blaugrana, ha raggiunto questo pomeriggio la Ciutat Esportiva per mettersi agli ordini di Ronald Koeman.

La situazione di Gareth Bale sembra avviata verso un vicolo cieco. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, il Real Madrid non avrebbe ricevuto offerte per il calciatore gallese. Si prospetta dunque una nuova stagione con la maglia delle Merengues per l’attaccante.

James Rodriguez è un nuovo giocatore dell'Everton: il colombiano arriva dal Real Madrid con un contratto di due anni e l'opzione per un rinnovo di una terza stagione. Finalmente accontentato Ancelotti, che lo voleva anche a Napoli dopo averlo allenato al Real Madrid.

E' un Everton scatenato. Carlo Ancelotti è a caccia di profili per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club di Liverpool dopo aver ufficializzato James Rodriguez è ad un passo da Abdoulaye Doucoure. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, la squadra è in cerca anche di un esterno destro e gli occhi sarebbero puntati su Santiago Arias dell’Atletico Madrid.

Callum Wilson è un nuovo giocatore del Newcastle. L'attaccante 28enne è costato circa 24 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2024. "Il Newcastle è un club enorme, con una grande storia. Nel corso degli anni hanno avuto grandi attaccanti, quindi se potrò emulare almeno metà di quello che hanno fatto, sarei contento", ha dichiarato al sito ufficiale.

Secondo colpo di mercato per il Newcastle. Il club bianconero, si legge sul sito ufficiale della società, ha annunciato l'ingaggio di Ryan Fraser. Il centrocampista scozzese è arrivato a parametro zero dopo l'esperienza di quattro anni al Bournemouth e ha firmato un contratto fino al 2025.

Dopo aver ceduto Marçal al Wolverhampton, il Lione è pronto a liberarsi di un altro esubero. Chiuso da Dubois e Tete, il terzino destro Rafael potrebbe risolvere il suo contratto con il club francese: lo aspetta il Basaksehir. Jean-Michel Aulas non si opporrebbe alla partenza, anche perché il difensore rinuncerebbe all'ultimo anno di contratto, facendo risparmiare una cifra significativa. Lo riporta L'Equipe.

Dopo aver ceduto Kai Havertz al Chelsea per 70 milioni di euro più 10 di bonus, il Bayer Leverkusen ha ora i fondi necessari per il mercato in entrata e ha obiettivi ambizioni per rinforzare la squadra. Le10Sport fa il punto sul mercato delle aspirine e spiega che negli ultimi giorni sono diventati più fitti i contatti col Paris Saint-Germain per Julian Draxler, trequartista classe '93 in uscita dal club campione di Francia. L'altro grande obiettivo è Jeremie Boga del Sassuolo: in questo caso, concorrenza importante per le aspirine con Roma, Napoli e Atalanta sulle sue tracce.