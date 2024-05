Fiorentina, 9mila ad Atene e 21mila al Franchi. Sale l'attesa per la finale di Conference

La Fiorentina è pronta a vivere un'altra finale, dopo le due della passata stagione e il mirino è puntato sul 29 maggio, quando i viola sfideranno l'Olympiacos ad Atene nell'ultimo atto della Conference League. Come riportato da FirenzeViola.it i 9000 biglietti messi a disposizione per i tifosi viola sono andati già esauriti, ma è possibile che, vista la grande richiesta, possano essere sbloccati altri tagliandi dalla UEFA e che possano dunque tornare a disposizione di quei tifosi che non sono riusciti ancora ad acquistarli.

Aperti sia il Franchi che il Viola Park.

Sono a quota 21mila i biglietti, venduti a 5 euro, già acquistati dai sostenitori della Fiorentina per assicurarsi la visione della finale allo stadio Artemio Franchi. Fin dalle prime ore dell'apertura della vendita i tagliandi sono infatti andati a ruba. Da domani invece verranno rese note le modalità per accedere al Viola Park, visto che sarà possibile vedere la finale anche al centro sportivo, secondo modalità ormai collaudate durante le singole partite della stagione in corso.