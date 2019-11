Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre

© foto di Insidefoto/Image Sport

JUVE, SIRENE TEDESCHE PER MANDZUKIC ED EMRE CAN. SFIDA A INTER E MANCHESTER UNITED PER KULUSEVSKI. MILAN-IBRA, L'AFFARE NON CONVINCE. MAROTTA CHIUDE A UN RITORNO DI GABIGOL, L'AGENTE DI SCHICK APRE A QUELLO DELL'ATTACCANTE IN GIALLOROSSO. POLITANO IDEA PER IL GENOA, BORINI PER LA FIORENTINA, CHE UFFICIALIZZA IL RINNOVO DI RANIERI. COMMISSO CONCEDE TEMPO A MONTELLA. LAVEZZI SI RITIRA, CAVANI LASCERA IL PSG

Manca poco più di un mese alla riapertura del calciomercato e la Juventus pensa alle mosse da fare, soprattutto in uscita. Mario Mandzukic ed Emre Can sono i due nomi che potrebbero fare le valigie a gennaio: come riporta SportBild, il Borussia Dortmund starebbe valutando la possibilità di portare in Germania entrambi i giocatori: la proposta iniziale potrebbe essere di circa 30 milioni di euro complessivi.

L'agente di Patrik Schick, Pavel Paska, ha parlato del futuro dei suoi assistiti, l'attaccante ex Sampdoria e il centrocampista Tomas Soucek: "Patrik è stato fuori due mesi per infortunio. Domani potrebbe giocare. Ritorno alla Roma? Non lo escludo…".

Matteo Politano primo obiettivo per il Genoa: Francesco Marroccu, che sta risolvendo il contenzioso con il Brescia e da questa settimana inizierà a lavorare per il Grifone in qualità di nuovo direttore sportivo lo ha messo in testa alle idee per il mercato di gennaio, subito prima di Fabio Borini. Potrebbe essere fatto un investimento anche su un centravanti, visto che Pinamonti e Favilli per ora non hanno convinto a livello realizzativo.

L'ad sport dell'Inter Giuseppe Marotta, nel suo intervento pre partita a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro lo Slavia Praga, ha parlato anche di Gabigol e del suo futuro: "Abbiamo per lui la stessa considerazione di Lautaro. A dicembre rientrerà all'Inter, dopodiché valuteremo la sua collocazione. Abbiamo richieste, difficilmente farà parte del nostro progetto, ma valuteremo con calma le richieste".

Ezequiel Lavezzi questa mattina ha giocato la sua ultima gara casalinga con la maglia dell'Hebei Fortune. Sia lui che Javier Mascherano sono stati omaggiati dalla società cinese. Per Lavezzi, ex attaccante del Napoli, quella all'Hebei potrebbe anche essere l'ultima avventura da calciatore. Ne ha parlato lo stesso Pocho, al termine della partita persa 3-1 contro il Guangzhou Evergrande (suo l'unico gol dei padroni di casa): "Si tratta di un gol che resterà per molto tempo nella tua memoria? Può essere, perché potrebbe essere l'ultima partita della mia carriera".

Dopo quello in conferenza stampa è arrivato anche l'annuncio via social. La Fiorentina ha comunicato il rinnovo fino al 2024 di Luca Ranieri via Twitter, con l'immagine del calciatore con la sua maglia numero 6.

Le ottime prestazioni di Dejan Kulusevski stanno facendo scoppiare una sorta di mania per il centrocampista svedese. Classe 2000, l'anno scorso l'Atalanta aveva rifiutato una proposta di 10 milioni di euro - già quando era in Primavera - sapendo di avere per le mani un gioiello. L'ascesa era stata temporaneamente arrestata dopo le prime presenze in nerazzurro, perché poi rispedito agli uomini di Brambilla, ma l'impatto con la Serie A è stato tremendo, tanto da fargli valere la corte dell'Inter. Che sarebbe molto avanti, sfruttando i buoni uffici delle due società. Anche Juventus e Manchester United sono interessate: la società orobica conta di incassare oltre 30 milioni.

La Fiorentina potrebbe cercare, a gennaio, di aggiustare i propri problemi di attacco. L'idea è quella di portare Fabio Borini - come spiega SportMediaset - in viola, al di là di un contratto oneroso, da 2,5 milioni di euro all'anno. In scadenza a giugno, potrebbe anche decidere di spalmare il contratto su più anni per arrivare a un accordo.

C'è anche l'argomento Vincenzo Montella nelle dichiarazioni di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, all'uscita dall'Hotel Excelsior, sua residenza durate le visite a Firenze: "Io guardo i punti, non solo oggi, ma gli ultimi 10 anni. Ci mancano 3 punti per averne 19 per essere più alti della media degli ultimi dieci anni, siamo molto fuori dalla zona retrocessione... Se facciamo come anno scorso è un fallimento, ma non ho nemmeno detto che avrei voluto la Champions. Montella avrà ancora del tempo".

Edinson Cavani lascerà il Paris Saint-Germain la prossima estate. Vicine allo zero le possibilità che il Matador vada via a gennaio, ma a fine stagione - quando scadrà il contratto con i campioni di Francia - l'ex attaccante di Palermo e Napoli sicuramente cambierà aria perché non sono in corso e non ci saranno contatti per discutere con la dirigenza del rinnovo del contratto. Su di lui ci sono forti Los Angeles Galaxy e Atletico Madrid.

Zlatan Ibrahimovic non è così vicino al sì al Milan secondo quanto riportato da Tuttosport. Lo svedese infatti non ha legami con la rosa attuale rossonera, la squadra è debole e non lotta per i vertici della classifica e, infine, non conosce Stefano Pioli. Solo la moglie sarebbe felice a prescindere di tornare a Milano. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti e a breve arriverà anche la definitiva decisione da parte dell'attaccante, che nel frattempo è diventato proprietario per il 50% dell'Hammarby. Svelato dunque il mistero social di ieri.