Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità de 30 gennaio

ROMA, UFFICIALI PEREZ E VILLAR. IL MILAN SALUTA PIATEK E RODRIGUEZ. NAPOLI, PRESO PETAGNA E LASCIATO ALLA SPAL. FIORENTINA SCATENATA

JUVENTUS

Emre Can è a un passo dal Borussia Dortmund. Affare da 28 milioni più bonus, alcuni più facili da raggiungere rispetto ad altri: la formula per l'operazione è il prestito con obbligo di riscatto. Già fissate le visite mediche.

Marko Pjaca verso il prestito con diritto di riscatto all'Anderlecht.

INTER

Sondaggio per Goran Pandev. Il Genoa ha però detto no ai nerazzurri. Il club ligure non vuole trattare l'uscita del macedone, ritenendolo troppo importante per la seconda parte della stagione.

Islam Slimani ha aperto alla possibilità di andare all'Inter. I club, Monaco da una parte e nerazzurri dall'altra, sono a colloquio con la mediazione di Federico Pastorello per provare ad avanzare.

LAZIO

Valon Berisha lascia la Lazio e diventa un nuovo giocatore del Fortuna Dusseldorf. A renderlo noto è lo stesso club tedesco tramite un comunicato. Il centrocampista, 26 anni, si trasferisce in Germania con la formula del prestito ma i club - si legge - hanno concordato anche un'opzione di acquisto da poter esercitare al termine della stagione.

Vincenzo Morabito, intermediario di Olivier Giroud in Italia, ha parlato così a Sky Sport del possibile trasferimento del centravanti francese dal Chelsea alla Lazio nell'ultimo giorno di mercato: "Roma è una piazza storicamente molto calda, una piazza che si appassiona e che ha fame. La Lazio, intesa come società, ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi tempi, mi ricorda quella di Cragnotti. Giroud-Lazio? Giroud è il centravanti campione del mondo, sta valutando anche la Lazio insieme alle proposte di Inter, Manchester United, Tottenham, Newcastle... In questo momento però siamo bloccati, il Chelsea deve prima trovare un sostituto. E questo non sarà Mertens: i Blues lo considerano definitivamente tramontato, perché l'intenzione del giocatore è quella di restare al Napoli".



ROMA

Annunciato l’ingaggio di Carles Perez. L’esterno spagnolo arriva dal Barcellona a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024.

Annunciato anche Gonzalo Villar. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Elche Club de Fútbol, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Villar è cresciuto nelle giovanili dell’Elche, per poi passare al Valencia B, con cui è stato uno dei protagonisti della stagione 2017-18 nella Segunda Division spagnola. Nell’estate del 2018 è tornato all’Elche e nella stagione in corso ha collezionato 22 presenze, segnando un gol.

Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Valencia. Il terzino italiano si è trasferito in Spagna con la formula del prestito.

Mirko Antonucci è un nuovo giocatore del Vitoria Setubal. Ad annunciarlo è lo stesso club portoghese sui propri account ufficiali: l'attaccante della Roma arriva in prestito fino al termine della stagione.

ATALANTA

Acquistato a titolo definitivo Bosko Sutalo, centrale difensivo classe 2000, dall’Osijek. Preso anche Raoul Bellanova dal Bordeaux.



CAGLIARI

Grandi manovre a Ferrara, dove il direttore sportivo Vagnati sta rivoluzionando il proprio reparto offensivo per aiutare Semplici nella rincorsa alla salvezza. Accordo raggiunto col Cagliari per uno scambio di prestiti secchi tra Alberto Cerri e Alberto Paloschi, mentre dalla Fiorentina, con cui si è concluso l'ennesimo affare oggi, quello per Igor, arriverà Riccardo Sottil. Anche per il nazionale Under 21 azzurro si tratta di un prestito secco.



PARMA

Nuovo portiere per il Parma, che dopo Kurtic conclude anche un'operazione che possa aiutare D'Aversa con il grave infortunio a Luigi Sepe. Ionut Radu arriva in prestito dal Genoa per i prossimi sei mesi. Gli fa posto Fabrizio Alastra, ceduto in prestito al Pescara.

In arrivo Gianluca Caprari dalla Sampdoria: 2,5 di prestito oneroso e diritto di riscatto a 10 per l'operazione tra crociati e blucerchiati. Battuta la concorrenza di SPAL e Sassuolo.

Emissari dell'Al-Sadd sono arrivati in Italia per tentare di chiudere per Gervinho. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb la trattativa è a buon punto e aumentano le possibilità che l'ivoriano lasci il Parma già in questa finestra di mercato.

MILAN

Il Milan è attivissimo sul mercato e dopo aver salutato Suso, si è buttato su Alexis Saelemaekers: intesa raggiunta nel pomeriggio con l'Anderlecht sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Accordo col Wigan per Antonee Robinson. Prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Sono circa sette i milioni di euro che i rossoneri hanno deciso di investire per il cartellino del classe 1997.

Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Trasferimento a titolo definitivo. Ricardo Rodriguez è ufficialmente del PSV Eindhoven in prestito fino al termine della stagione.

HELLAS VERONA

Accordo raggiunto con l'Inter per il prestito secco, fino al termine della stagione, di Federico Dimarco.

NAPOLI

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noto di aver completato il trasferimento di Andrea Petagna dalla SPAL: acquisito a titolo definitivo e contestualmente girato in prestito alla SPAL fino al 30 giungo 2020.

Resta ancora da definire il presente (e il futuro) di Dries Mertens. Il club partenopeo ha infatti rifiutato 8 milioni dal Chelsea per l'attaccante belga. L'ultima proposta dei Blues dunque sarebbe stata rifiutata dagli azzurri, con lo stesso Chelsea che provato a rilanciare inserendo anche eventuali contropartite tecniche: nuovo no del Napoli.

FIORENTINA

La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Genoa per Domenico Criscito. Ma al momento il giocatore è indeciso, combattuto tra l'affetto per la piazza e l'accettazione della scelta fatta dalla società.

Fatta per Igor dalla SPAL. Affare a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro.

Preso Alfred Duncan dal Sassuolo. Accordo sulla base di 15 milioni di parte fissa più 1 di bonus.

Resta una distanza di due milioni di euro tra Fiorentina e Verona per il trasferimento di Sofyan Amrabat. I viola, secondo quanto raccolto da TMW, non hanno ancora soddisfatto le richieste economiche dei gialloblù e ad avere l'ultima parola sarà dunque il presidente Maurizio Setti, che deciderà se accettare già adesso la proposta presentatagli da Barone e Pradè per il centrocampista classe '96.

Szymon Zurkowski chiuderà la sua stagione all'Empoli a titolo temporaneo.

UDINESE

Secondo quanto da noi raccolto, l'Udinese nelle ultime ore ha ricevuto una offerta di prestito oneroso da parte del Maiorca per Walace, centrocampista che non sta trovando molto spazio con la nuova gestione Gotti. Tuttavia, i friulani hanno detto no al mezzo milione proposto dagli isolani: l'ex Amburgo è un elemento su cui il club bianconero conta, anche per la seconda parte di stagione.

SAMPDORIA



Con Gianluca Caprari che viaggia spedito verso Parma, il mercato della Sampdoria si focalizza sugli attaccanti: detto del sondaggio per Pjaca, in questo momento è Antonio La Gumina il nome forte per Ranieri. Secondo quanto da noi raccolto, in serata è arrivata l'accelerata per chiudere con l'Empoli per l'attaccante palermitano.

SPAL



Ervin Zukanovic è pronto a tornare in Italia. Il difensore classe '87, attualmente svincolato, sostituirà infatti il partente Igor (Fiorentina) nella retroguardia della SPAL. Ad annunciare, seppur indirettamente, il suo trasferimento imminente è stato lo stesso giocatore attraverso una Instagram Story che lo vede in partenza proprio per Ferrara. Ecco la foto:

Accordo tra Cagliari e SPAL per Lucas Castro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il fantasista argentino si trasferirà a Ferrara per tre milioni più uno di bonus, condizionato al raggiungimento della salvezza da parte di Petagna e compagni.

Dopo aver concluso il suo secondo periodo in prestito alla Fiorentina, Daniel Guerini (17) ha fatto ritorno al Torino ed infine alla SPAL per una nuova avventura a titolo temporaneo. Il contratto dell'estroso centrocampista originario di Roma è già stato registrato.

GENOA

Manuel Iturbe torna in Italia dopo due anni e mezzo: l'attaccante argentino è atteso per le visite mediche.

Visite mediche per Adama Soumaoro prima di diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il centrale classe '92 arriva dal Lille.

MANCHESTER UNITED, FINALMENTE BRUNO FERNANDES. ATLETICO, SALTA CAVANI E TORNA CARRASCO. BARCELLONA, NESSUN "9" IN ARRIVO. TRIS DI ACQUISTI PER IL MONACO

PREMIER LEAGUE



Bruno Fernandes ha superato le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al Manchester United per i prossimi cinque anni e mezzo. La conferma è arrivata sui canali ufficiali del club inglese. Queste le sue prime parole, riportate dal sito dei Red Devils: "Il mio amore per il Manchester United risale a quando guardavo giocare Cristiano Ronaldo con questa maglia. Sono sempre stato grande tifoso, per me essere qui è incredibile, ho lavorato duramente per arrivare a questo traguardo e prometto ai tifosi di dare tutto per vincere trofei. Non vedo l'ora di iniziare".

Danny Rose è un nuovo giocatore del Newcastle. Lo hanno annunciato i Magpies attraverso i propri canali ufficiali: il terzino lascia il Tottenham in prestito fino al termine della stagione.

L'acquisto più costoso della storia. Così lo Sheffield United annuncia l'arrivo di Sander Berge: il centrocampista norvegese, 21 anni, si trasferisce dal Genk e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo.

Marcos Rojo torna in Argentina. Il difensore del Manchester United ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il club nel quale è cresciuto calcisticamente, l'Estudiantes. L'annuncio sui canali ufficiali del club sudamericano, con un emozionante video.

Il Wolverhampton ha ufficializzato l'arrivo dell'ala portoghese Daniel Podence dall'Olympiakos. Ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con il club d'Oltremanica.

LALIGA



La mancata cessione di Thomas Lemar impedirà all'Atletico Madrid di soddisfare le richieste del Paris Saint-Germain per Edinson Cavani. Lo scrive L'Equipe, che quindi annuncia la permanenza dell'attaccante uruguaiano alla corte di Tuchel. I parigini avrebbero rifiutato due offerte, da 10 e 15 milioni di euro.

Yannick Carrasco è già a Madrid. Lo riferisce As secondo il quale il belga effettuerà le visite mediche e verrà annunciato dall'Atlético. Il belga arriva per far fronte alle diverse assenze per infortunio, l'ultima delle quali quella di Joao Felix che sarà costretto a saltare il derby contro il Real Madrid.

Dopo aver incassato diversi no, da Rodrigo a Richarlison, il Barcellona getta la spugna e ha deciso di interrompere la ricerca di una prima punta. Secondo Marca, la decisione sarebbe stata presa da Setien e dalla dirigenza, nonostante il club abbia cercato in tutti i modi di sostituire l'infortunato Luis Suarez. Il nuovo mister avrebbe gradito un profilo di alto livello, ma nessuna delle trattative imbastite in questi giorni è andata a buon fine. Si punterà su Ansu Fati, senza considerare il rientro di Ousmane Dembélé.

Clamoroso retroscena di mercato riguardante il Barcellona: Cedric Bakambu doveva essere il centravanti di scorta di questi sei mesi e l'attaccante congolese aveva preso il volo da Pechino per raggiungere la Catalogna. Allo scalo di Hong Kong è stato avvisato del dietrofront della dirigenza blaugrana. A confermarlo lo stesso giocatore, che ci ha scherzato su Twitter: "Transfermarkt, cambia il mio storico trasferimenti aggiungendo: 'Quasi Barcellona', per piacere". E poi: "Non importa che succede, ci fidiamo del processo. Grazie a Dio per tutto". E riferendosi a Griezmann: "Ci vedremo un'altra volta".

Attraverso i propri canali ufficiali, il Villarreal ha annunciato l'acquisto dell'attaccante Paco Alcacer. Lo spagnolo, 26 anni, si trasferisce dal Borussia Dortmund e ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Indosserà la maglia numero 17.

LIGUE 1



Harrison Marcelin è un nuovo giocatore del Monaco. Il club del Principato si assicura il difensore classe 2000, proveniente dall'Auxerre. Negli scorsi giorni il suo nome è stato accostato anche al Milan. Nazionale francese Under 20, ha firmato un contratto fino al 2024.

Il Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Youssouf Fofana, centrocampista che arriva dallo Strasburgo. Il ventunenne ha firmato un contratto con i monegaschi fino al 30 giugno del 2024.

Aurélien Tchouaméni è un nuovo giocatore del Monaco. Attraverso i propri canali ufficiali, il club del Principato ha annunciato l'arrivo del centrocampista camerunese. Proveniente dal Bordeaux, ha firmato fino a giugno 2024.

RESTO DEL MONDO



Obiettivo delle squadre italiane (Brescia, Genoa, Parma), Michal Krmencik sceglie il Belgio. Lo annuncia il Brugge che ne ufficializza l'acquisto. Prelevato dal Viktoria Plzen, l'attaccante ceco ha firmato un contratto di tre anni e mezzo.