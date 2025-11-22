I norvegesi sorridono ancora con Ostigard, ma il Cagliari pareggia subito con Seba Esposito
Terzo gol in campionato per un implacabile Leo Ostigard che sfrutta la sponda del connazionale Thorsby e buca con il sinistro Caprile. Passa soltanto un minuto e il Cagliari trova immediatamente il pareggio con una bella combinazione tra Borrelli, Deiola e Sebastiano Esposito, che da pochi passi batte Leali
