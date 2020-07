Sorteggio Champions - Atalanta, la macchina di Gasp è tornata a correre a mille

"La sfida alla Juventus sarà un test per la Champions League". Solo Gian Piero Gasperini può sapere quanto in realtà creda al sogno scudetto, che la sua Atalanta sta cullando visti i risultati nelle ultime uscite in Serie A. Tricolore a parte, quel che è certo è che la Dea può già considerarsi a pieno titolo la sorpresa della massima competizione continentale. Dopo aver eliminato il Valencia, Gasp e i suoi guardano all'urna UEFA (oggi alle 12 il sorteggio) per scoprire chi affrontare nella Final Eight.

Sei vittorie su sei dalla ripresa - La squadra di Bergamo è ripartita alla grande dopo il lockdown. Sei vittorie su sei da quando è ripreso il campionato: a livello di Big Five, solo Real Madrid e Bayern Monaco hanno mantenuto un ruolino altrettanto immacolato. Con tanti gol (ben 22), ma soprattutto una invidiabile solidità difensiva: i nerazzurri vengono infatti da tre clean sheet consecutivi. Correndo meglio degli avversri, non più.

La stella: Alejandro Gomez - È dura. Perché forse la vera differenza la fa Gasp. E perché l'Atalanta è un collettivo incredibile: basti pensare che il miglior marcatore, Muriel, ha realizzato 10 gol sui 17 di campionato partendo dalla panchina. E poi il Papu se la deve vedere con uno come Josip Ilicic, ma pure Duvan Zapata e il terzino goleador Gosens meritano una menzione. In ultima analisi, però, il 10 è sulla sua schiena. E l'argentino, oltre alla classe, mette in campo anche il fosforo che manda avanti gli oliati meccanismi della Dea.

L'undici tipo - La difesa a tre è un must, a cui il tecnico di Grugliasco non rinuncia. Poi quattro centrocampisti in linea e Gomez dietro le punte. Attenzione: i titolari sono almeno 12. Perché di Muriel abbiamo già detto e il colombiano non si può certo considerare una semplice riserva. E poi bisogna aggiungere la varietà che assicura gente come Freuler, Castagne, Malinovskyi.

Oggi giocherebbe così - (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

I risultati dopo il lockdown -

Atalanta-Sassuolo 4-1

Lecce-Atalanta 2-7

Atalanta-Lazio 3-2

Udinese-Atalanta 2-3

Atalanta-Napoli 2-0

Cagliari-Atalanta 0-1

Atalanta-Sampdoria 2-0