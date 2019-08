Speciale Champions - Chelsea con i babies. E un mercato bloccato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti piano. Il nuovo Chelsea di Frank Lampard ha steccato le prime due partite contro Liverpool e Manchester United - ai rigori la prima, nella finale di Supercoppa, clamorosamente la seconda, visto il 4-0 subito dai Red Devils - ma ha bisogno di tempo per ricomporsi. Anche perché il mercato bloccato non ha aiutato, così come l'inserimento di moltissimi giovani, da Abraham a Mount, passando per Pulisic.

Il mercato - Come il Liverpool, anche il Chelsea non ha volti nuovi, o quasi. Christian Pulisic è stato acquistato a gennaio, ma poi è arrivato a disposizione solamente a giugno. Comunque prima del blocco dei trasferimenti: di rientro Bakayoko, dal Milan, ma il nome principale è quello di Mason Mount, che arriva dalle giovanili ed è stato schierato con profitto nelle scorse settimane, tanto da segnare nell'ultima gara.

La stella - N'Golo Kanté - Il centrocampista francese dovrà tenere in piedi il centrocampo dei Blues, anche se è stato messo in panchina nella prima sfida contro il Manchester United. Uomo ovunque, nell'estate è stato accostato al Real Madrid: la risposta è stata chiara, perché la valutazione è di oltre 120 milioni di euro. È forse l'ultimo grande gioiello dei tempi di Conte.

La possibile rivelazione - Tammy Abraham - Se Mason Mount è già (o quasi) una certezza, lui deve battagliare con altri grandi giocatori. Perché sulla carta il titolare sarebbe Olivier Giroud, grande protagonista nella vittoria dell'Europa League di un anno fa. Ventisei i gol in Championship un anno fa, con l'Aston Villa, già due in questo principio di annata, entrambi nella vittoria contro il Norwich.

L'undici tipo Ci sono alcune incognite e doppioni, nell'undici di Lampard. Proprio perché una sorpresa potrebbe essere Abraham, ma lo stesso Mount può essere utilizzato sulla linea dei trequartisti, dove c'è pur sempre anche Willian. Profondità di rosa per i Blues, ma anche profondo rinnovamento: un altro possibile titolare è Zouma in difesa. 4-3-3 uguale a quello di Maurizio Sarri, con Jorginho in cabina di regia.

Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Pulisic.