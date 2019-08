Speciale Champions - Valencia, crisi societaria superata. Occhio a Ferran

La squadra di Marcelino sta facendo quadrato dopo un'estate particolarmente turbolenta dal punto di vista societario, col presidente Lin che è sembrato a più riprese intenzionato ad attuare una vera e propria rivoluzione sia societaria (nel mirino Alemany e Longoria) che tecnica (Marcelino). La tempesta sembra oramai alle spalle, resta da capire quali potranno essere eventuali strascichi nel corso della stagione.

Il mercato - Con ancora qualche ora per le trattative, resta un grande punto interrogativo per quanto riguarda il futuro di Rodrigo. L'attaccante resta obiettivo numero uno dell'Atletico Madrid, ma se non parte Correa non può arrivare lo spagnolo di origine brasiliana. E se dovesse restare sulle sponde del Turia sarebbe probabilmente il "miglior acquisto" per Marcelino. In entrata da segnalare gli arrivi di Jasper Cillessen nello scambio con Neto al Barcellona, di Maxi Gomez dal Celta Vigo e di diversi giovani di prospettiva, oltre a Eliaquim Mangala dal City. In uscita, oltre a Neto, anche Ruben Vezo, Jeison Murillo e Santi Mina.

La stella - Rodrigo

Come detto il giudizio finale sul Valencia sarà inevitabilmente condizionato dalla permanenza o meno dell'attaccante classe '91. Ad oggi comunque Marcelino lo ha a disposizione e l'attacco valencianista sarà incentrato sulle sue qualità. Con la speranza che le voci di mercato non lo abbiano turbato particolarmente.

La possibile rivelazione - Ferran Torres

Classe 2000, è uno dei nuovi fenomeni in rampa di lancio nel calcio spagnolo. Attaccante esterno che fa della rapidità e della grande tecnica individuale le sue migliori qualità, lo scorso anno ha collezionato tante presenze, 37 per la precisione, pur risultando poco incisivo in fatto di numeri (3 gol e 2 assist). La carta d'identità però dice 19 anni e se anche quest'anno troverà continuità è prevedibile una crescita importante dal punto di vista dell'impatto sulle singole partite.

L'undici tipo -

Quella del Valencia è una rosa profonda che ha un livello medio di qualità particolarmente elevato. Senza fenomeni assoluti, ma con tanti giocatori potenzialmente titolari. L'impianto base sembra essere praticamente definito, ma come detto a seconda delle situazioni Marcelino potrà attingere senza problemi anche alle ipotetiche seconde linee.

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby, Garay, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gameiro, Rodrigo